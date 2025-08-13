"UN BEBÉ no te limita, te inspira": Yoaibimar será mamá por segunda vez, con una baja de mamones entre sus antojos

La creadora de contenido y figura pública Yoaibimar Daal sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra esperando a su segundo hijo. La noticia la compartió con un emotivo mensaje en el que expresó su felicidad y agradecimiento por esta nueva etapa.

“Después de varios meses, por fin decido darles la maravillosa noticia de que Dios y la vida me dieron la oportunidad de ser madre por segunda vez, después de tantos años”, escribió, destacando que este embarazo ha estado lleno de amor, paz y tranquilidad.

Daal confesó que al principio tuvo miedo, ya que no se sentía preparada, pero que hoy vive esta experiencia con plenitud, acompañada de su familia y especialmente de su hijo mayor, quien espera con ilusión a su futuro hermanito. “Un bebé no te limita, te inspira a llegar más lejos y a crear un camino más poderoso”, afirmó.

La también comunicadora celebró además su cumpleaños número 27, describiendo este año como uno de los más significativos de su vida. Y, como todo embarazo tiene sus antojos, Yoaibimar no dudó en confesar el más curioso: la fruta mamón. “Lo que sentí cuando los encontré no puedo explicarlo… vivan los mamones”, bromeó.