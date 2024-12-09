Un calvario las calles que conducen al CC Galería: Dos rutas en la desesperación

Dos rutas que rinden servicio de transporte a no menos de 20 comunidades teniendo como epicentro o destino mas importante el Centro Comercial Galerías están al borde del colapso por el mal estado de las vía.

Los conductores de San Felipe-Galería y C3-Galería resienten por el estado deplorable de las calles.

Las cercanías a Los Plataneros con el empalme al Barrio Francisco de Miranda es una seguidilla de cráteres.

A diario los vehículos sufren daños en sus sistema de tren delantero: muñones, terminales, tijeras, espirales, soportes, bujes son un solo dolor.

No hay como evadir porque todas las carreteras están en mal estado, dijo Gregorio Ruiz.

JC