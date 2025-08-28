Un canto a Luis Homez: Se cumplen 35 años que se marchó

La ultima semana de agosto de 1990 esta ciudad recibió una herida en el corazón, un hombre valiente, leal y honesto fue llevado de urgencia al hospital luego de sobrevenirle un desfallecimiento en un conocido restaurante. Días más tarde se marchó, Luis Homez Martínez quien estaba llamado a ser el próximo gobernador del Zulia.

"El Último de los Valientes", fue un abogado, profesor, político, escritor y músico venezolano oriundo de Maracaibo, estado Zulia.

Le conocimos cuando enfrentó a las mafias enquistadas en los cuerpos policiales revelando los tenebrosos "Pozos de la muerte".

A su funeral se desparramó la ciudad en lágrimas y flores.

Fue una figura destacada en la política zuliana, sirviendo como concejal, diputado en la Asamblea Legislativa del estado Zulia y representante por el Zulia en el Congreso Nacional. Fue miembro del partido Movimiento al Socialismo (MAS) durante 17 años y era conocido por su oposición a los partidos políticos tradicionales y su firme postura contra la corrupción.

Hómez Martínez también fue escritor y periodista, publicando sus artículos en periódicos como Panorama, Crítica y La Columna. Sus obras fueron recopiladas en libros con títulos provocadores como Cómplices y testigos, De verdad verdad y El pozo de la muerte.

También fue un talentoso músico, tocaba el piano, la guitarra y otros instrumentos, y era un apasionado defensor del género musical de la gaita zuliana. Falleció el 28 de agosto de 1990, a la edad de 42 años. En su honor, una plaza en el municipio San Francisco del Zulia fue nombrada con su nombre.

Hoy conmemoramos su partida con un canto a su vida, a sus logros, a sus batallas. Dejó un legado que, pocos políticos tienen la mdera para seguirlo.

Van 35 años sin vos Luis!!

JC