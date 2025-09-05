Viernes 05 de septiembre de 2025
Un espectáculo natural en Caracas: liberarán especies en el Ávila

Este viernes 5 de septiembre, el Parque Nacional Guaraira Repano (Ávila), será escenario de un acontecimiento poco común, pero de…

Por Greily Nuñez

Un espectáculo natural en Caracas: liberarán especies en el Ávila
Este viernes 5 de septiembre, el Parque Nacional Guaraira Repano (Ávila), será escenario de un acontecimiento poco común, pero de gran importancia para la conservación de la fauna venezolana: la liberación de varias especies silvestres que regresarán a su hábitat natural después de un cuidadoso proceso de crianza y rehabilitación.

El evento, organizado por el Zoocriadero San Antonio Abad, hoy Centro de Conservación Ex Situ de Rescate, Rehabilitación y Zoocriadero EcoGreen & Vida C.A., representa un paso significativo en los esfuerzos por preservar la biodiversidad del país.

Especies a liberar:

4 osos hormigueros (Tamandua tetradactyla)

8 tucancitos verdes (Aulacorhynchus sulcatus)

7 boas constrictor (Tragavenado)

2 víboras de cascabel (Crotalus durissus)

Un evento extraordinario en las faldas de Caracas

Lo extraordinario de esta jornada es que se realizará en plena cercanía de la capital venezolana. Un escenario donde rara vez se presencia la reintroducción de fauna en peligro. Para los especialistas, la actividad envía un poderoso mensaje. Dado que la conservación no ocurre solo en lugares remotos, también es posible proteger y recuperar especies en medio de la vida urbana.

“Cada ejemplar que vuelve a su entorno natural significa una victoria frente a la amenaza de la extinción. Es un compromiso renovado con la biodiversidad venezolana”, subrayó Félix Alvarado, vocero del centro.

Compromiso a largo plazo

El Zoocriadero EcoGreen & Vida C.A. ha impulsado durante años iniciativas de rescate, rehabilitación y reproducción controlada de especies amenazadas, trabajando en alianza con instituciones nacionales e internacionales. Su misión no se limita a esta liberación: continuarán promoviendo acciones periódicas de conservación y programas de educación ambiental que acerquen a la ciudadanía a la importancia de proteger la fauna silvestre.

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

EE.UU. ordenó el despliegue de 10 aviones F-35 para luchar contra los cárteles de droga: Llegarán a una base aérea de Puerto Rico

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Ferrari rendirá homenaje a Niki Lauda durante el GP de Italia

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Aficionados a la espera del juego Venezuela vs. Argentina

"Mi esposa murió por una mala praxis médica y el doctor me dijo que me la llevara": Caso del Hospital Central

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Hoy se cumplen 28 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta

"Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C vuelve a ser tendencia: Ya cumple 35 años

Murió el fisicoculturista Erik Markov: Ganador del “Mr. Olympia” de España en mayo

