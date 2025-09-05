Un espectáculo natural en Caracas: liberarán especies en el Ávila

Este viernes 5 de septiembre, el Parque Nacional Guaraira Repano (Ávila), será escenario de un acontecimiento poco común, pero de gran importancia para la conservación de la fauna venezolana: la liberación de varias especies silvestres que regresarán a su hábitat natural después de un cuidadoso proceso de crianza y rehabilitación.

El evento, organizado por el Zoocriadero San Antonio Abad, hoy Centro de Conservación Ex Situ de Rescate, Rehabilitación y Zoocriadero EcoGreen & Vida C.A., representa un paso significativo en los esfuerzos por preservar la biodiversidad del país.

Especies a liberar:

4 osos hormigueros (Tamandua tetradactyla)

8 tucancitos verdes (Aulacorhynchus sulcatus)

7 boas constrictor (Tragavenado)

2 víboras de cascabel (Crotalus durissus)

Un evento extraordinario en las faldas de Caracas

Lo extraordinario de esta jornada es que se realizará en plena cercanía de la capital venezolana. Un escenario donde rara vez se presencia la reintroducción de fauna en peligro. Para los especialistas, la actividad envía un poderoso mensaje. Dado que la conservación no ocurre solo en lugares remotos, también es posible proteger y recuperar especies en medio de la vida urbana.

“Cada ejemplar que vuelve a su entorno natural significa una victoria frente a la amenaza de la extinción. Es un compromiso renovado con la biodiversidad venezolana”, subrayó Félix Alvarado, vocero del centro.

Compromiso a largo plazo

El Zoocriadero EcoGreen & Vida C.A. ha impulsado durante años iniciativas de rescate, rehabilitación y reproducción controlada de especies amenazadas, trabajando en alianza con instituciones nacionales e internacionales. Su misión no se limita a esta liberación: continuarán promoviendo acciones periódicas de conservación y programas de educación ambiental que acerquen a la ciudadanía a la importancia de proteger la fauna silvestre.

Noticia al Día