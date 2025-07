Un inesperado beneficio del sexo que no se conocía

Una investigación publicada en la revista Sleep ha descubierto que la actividad sexual podría ser una alternativa más efectiva que los somníferos para combatir el insomnio.

Según los científicos, el sexo ayuda a mejorar la calidad del sueño debido a la liberación de hormonas como la oxitocina y las endorfinas, que proporcionan la sensación de relajación y bienestar.

El estudio incluyó la participación de 53 adultos, principalmente entre 25 y 49 años, donde el 53 % eran mujeres. Al responder a las encuestas sobre cómo la actividad sexual afectaba su sueño, el 75 % reportó una mejora en la calidad del sueño tras tener sexo, y el 64 % afirmó que esta práctica era igual o más efectiva que las pastillas para dormir.

Los resultados mostraron que tener relaciones sexuales puede activar procesos naturales en el cuerpo que favorecen un sueño más profundo. Durante la intimidad, el cuerpo libera hormonas como la oxitocina y las endorfinas, conocidas como ‘hormonas de la felicidad’, lo que contribuye a la disminución del estrés, mejorando la calidad del sueño.

No obstante, los aspectos psicólogicos vinculados con las relaciones sexuales no fueron analizados. Los investigadores añaden que las personas con experiencias negativas podrían no obtener los mismos beneficios, e incluso podrían tener más dificultades para dormir.

El insomnio crónico afecta a millones de personas en todo el mundo. Se estima que más del 16 % de la población mundial lo padece.

Mantener una vida sexual activa y saludable puede influir positivamente en otros sistemas del cuerpo, desde el cardiovascular hasta el inmunológico, además de fortalecer la autoestima y las relaciones personales. A continuación, se presentan algunos de los principales beneficios.

Mejora la salud cardiovascular

La actividad sexual regular contribuye a un mejor funcionamiento del corazón y la circulación sanguínea, lo que puede disminuir riesgos de padecer enfermedades cardíacas.

Reduce riesgos de cáncer

Mantener una vida sexual activa reduce el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata, ya que la eyaculación frecuente ayuda a eliminar toxinas.

Estimula el sistema inmunológico

Las personas sexualmente activas desarrollan una mayor resistencia frente a las enfermedades. Durante el sexo se liberan antígenos como la inmunoglobulina A que combate los resfriados comunes e incluso la gripe.

Alivia los dolores menstruales

El sexo puede reducir significativamente los dolores menstruales debido a la liberación de endorfinas que actúan como analgésicos naturales.

Disminuye el riesgo de infarto

Tener relaciones sexuales al menos tres veces por semana podría disminuir a la mitad la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

Noticia al Día/RT