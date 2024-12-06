Un juez de París interroga por primera vez al fundador de Telegram

El fundador de la red social VK y de la plataforma de mensajería y blogs Telegram, Pável Dúrov, fue interrogado por primera vez este viernes por un juez de instrucción de París.

Al llegar al tribunal acompañado de sus abogados David-Olivier Kaminski y Christophe Ingrain, el multimillonario señaló que "confía en la justicia francesa" sin ofrecer más comentarios a la prensa.

Por su parte, Kaminski tachó de "absurdo" pensar que su cliente pueda estar "involucrado" en delitos cometidos a través de Telegram, recoge el sitio web 20 Minutes.

Noticia al Día / RT