Un juez federal bloqueó "temporalmente" el acceso del departamento de Musk al sistema de pagos del Tesoro

Un juez federal bloqueó este sábado, 8 de febrero "temporalmente" el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a cargo del magnate Elon Musk al sistema de pagos del Tesoro estadounidense.

Está previsto que haya una nueva audiencia al respecto el próximo 14 de febrero en Nueva York, precisó la cadena CNN.

Foto: Derechos de autor José Luis Magana / AP



La orden del magistrado Paul Engelmayer fue emitida en la madrugada y reclama además la destrucción de cualquier información descargada del sistema de pago por cualquier persona a la que se le haya dado acceso al mismo desde el 20 de enero, día de la investidura de Donald Trump.

El juez citó "el riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y el mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y fiscales generales de otros 18 estados habían presentado la demanda contra la Administración republicana.

Solicitud de Trump

El Gobierno de Trump solicitó a DOGE reducir drásticamente los costos gubernamentales, pero en esa labor ha buscado acceso a sistemas informáticos críticos, incluido el sistema de pagos del Tesoro que concede entre otros los beneficios de la Seguridad Social o devoluciones de la declaración de la renta, según recalcó CNN.

La decisión de Engelmayer es más amplia que otra dictada esta pasada semana.

El Departamento de Justicia aceptó el miércoles limitar el acceso de DOGE a información financiera confidencial del Tesoro. El pacto permitía solo a dos empleados del Tesoro asociados con DOGE acceder a la información de forma de ‘sólo lectura’, con lo que aunque podían revisar los datos no estaban autorizados a hacer cambios o aprobar transacciones.

Noticia al Día/Con información de EFE