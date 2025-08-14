Jueves 14 de agosto de 2025
Un marullo de lágrimas para despedirte, María Jesús Arcaya Ortega

Quien escribe tuvo la bendición de estar con ella, de recibir sus besos, sus regaños y hasta la vida misma.

Por Josue Carrillo

Un marullo de lágrimas para despedirte, María Jesús Arcaya Ortega
En la playa de Santa Rosa se han formado marullos de lágrimas para despedir a María Jesús Arcaya Ortega, batalló con todas sus fuerzas, no podía ser de otra manera y este miércoles 13 de agosto entregó su alma al creador rodeada de sus hijos, familiares y amigos.

Supo forjar una vida con valentía. Sus hijos: Luz Mery, Helí Saúl, Alexader David y María, tuvieron en ella una roca firne sobre la cual crecieron y formaron familias bajo principios sólidos y hermosos. Nació un domingo cinco de diciembre de 1965 en Santa Rosa de Agua terruño del que estuvo orgullosa a más no poder. Desde muy joven comenzó a trabajar como asistente de contaduría.

Le llegó el amor y nacieron sus primeros hijos: Luz Mery y Helí Saúl. Creció como profesional y destacó en Xeox de Venezuela, donde alcanzó el perfil de gerente. Sus años mas destacados fueron en Blindados del Zulia donde tejió lazos de amistad con amigas nobles como Yelena y Eladia. Un joven trabajador y emprendedor le conquistó el corazón para constituir una familia, Alexander Chacín, motorizado dedicado a la cobranza, comerciante, técnico radiólogo, quien tuvo la visión de apostar por la franquicia de MRW (encomiendas) entusiasmando e María Jesús en ese sueño.

La Señora María

De las encomiendas María y Alexander pasaron al negocio del transporte, no sin antes tantear proyectos como venta de pollo asado, barquillas y hasta un puesto de loterías. Con los viajes dieron en el blanco, al principio rentaban los camiones, luego, tuvieron su propia flota.

Por Valle Frío se le recordará siempre como La Sra. María, al lado de Crecer.

La fatalidad se llevó a Alexander Chacín cuando más tenía que dar. Con el coraje característico, María Jesús, se encargó del negocio del transporte que hoy lleva a buen puerto su hijo, Helí Saúl.

Un proyecto a su medida

Para 2017 se animó a hacer su propio emprendemiento en el renglon de las encomiendas y las recargas telefónicas. En ese tiempo el amor la ilusionó. Fueron años duros porque la economía se desacomodó, luego vino la pandamia. Pero, nunca se desanimaba, nunca se cansaba de probar actividades: ventas de empanaditas, pastelitos, sopas los fines de semna y con su hijo, Alexander David incursionó en la el pollo a la parrilla con el apoyo de un llanero amigable, Aleiro Maldonado como parrillero y sus secretos en la sasón.

Las maticas

Una mañana amaneció con la idea de sembrar àrboles frutales. Hubo espacio para unas parchitas, guanábana, chirimollas, ciruelas de Santa Cruz de Mara y cemerucos . La casa se llenó de flores, se elevaron las trinitarias para entrelazarse blancas, ro¡jas, amarillas.

Crecieron los hijos, se casaron y abandonaron el nido. La casa grande con habitaciones desocupadas despertó de nuevo a la empresaria que hizo de su hogar una posada.

De la parcha pasó a la parra. Un amigo querido le regaló una "matica" de uva que, a la velocidad del vuelo de un pájaro se convirtió en viñedo. Ella probó la primera cosecha, eran chiquititas, algunas dulces, otras ácidas, mas tarde se dieron las grandes.

En el recuerdo están: Roky y Monita un par de perros Rotwailer.

Mantuvo en secreto el diagnóstico de su enfermedad para no alarmar y preocupar a los hijos hasta el día que decidió comtarles para que supieran que comenzaba una fuerte batalla que no podría librar sin apoyo. Esa lucha comcluyó el martes 13 de agosto cuando sus ojos se cerraron.

Para María Jesús, su padre Sinaían, era el motor de su vida. Amó a sus hermanos y hermanas, especial a Boby que lo veía siempre niño.

Fue divertida, de carácter, amorosa, sensible, muy franca hasta llegar a verse como ruda. Quedaron pendientes en sus sueños: conocer Praga y ser escultora como Lía a quien conoció y admiró.

Quien escribe tuvo la bendición de estar con ella, de recibir sus besos, sus regaños y hasta la vida misma.

Era y será siempre María Bonita.

JC

