Un momento amargo se convirtió en alegría para un pequeño fanático de los Filis en Miami

Durante el encuentro entre los Filis de Filadelfia y los Marlins de Miami, celebrado este viernes en el LoanDepot Park, se registró un incidente en las gradas que rápidamente se volvió viral y culminó con un emotivo gesto hacia un joven aficionado.

En la cuarta entrada del partido, el jardinero Harrison Bader conectó un jonrón solitario que envió la pelota al jardín izquierdo. Un padre, identificado como seguidor de los Filis, logró recoger la bola del suelo y se la entregó a su hijo, quien celebraba su cumpleaños en el estadio.

Sin embargo, el momento familiar fue interrumpido por una fanática del mismo equipo, quien se acercó al padre y le exigió la pelota, alegando que le correspondía. Ante la presión, el hombre accedió a entregársela, lo que dejó al niño visiblemente afectado. El episodio fue captado por las cámaras y se difundió rápidamente en redes sociales, generando una ola de críticas hacia la actitud de la mujer.

Tras conocer lo ocurrido, el personal de los Marlins localizó al menor y le entregó un paquete especial con regalos, que incluía artículos exclusivos del equipo y entradas VIP para asistir a un próximo juego.

Además, al finalizar el encuentro, Harrison Bader se reunió con el niño y le obsequió su bate autografiado, cerrando la jornada con un gesto que fue aplaudido por fanáticos y medios deportivos.

El incidente, que comenzó como una escena incómoda, terminó convirtiéndose en un ejemplo de empatía y del espíritu del beisbol, que es hacer felices a los fanáticos, sin importar su edad.