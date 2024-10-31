Un motorizado de 19 años muerto y una mujer gravemente herida tras ser arrollados por una camioneta en Amparo

A las 5: 45 de la mañana de este jueves 31 de octubre, se registró un accidente de tránsito en la circunvalación 2, a la altura del sector Amparo, municipio Maracaibo del estado Zulia.

Una pareja, quienes se desplazaban por la vía, fueron impactados por el conductor de una camioneta. El choque dejó como resultado a un joven de 19 años muerto y a su acompañante gravemente herida.

La víctima quedó identificada como Ilderson Josué Bravo Urdaneta, de 19 años, informaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

Al parecer, el chofer de la camioneta se dio a la fuga al presenciar los cuerpos tirados en la vía.

De inmediato los conductores que a esa hora transitaban por la zona, así como algunos ciudadanos, notificaron lo sucedido a las autoridades policiales de la región.

La fémina que acompañaba al motorizado fue llevada a un centro de salud cercano. Hasta los momentos se desconoce su estado de salud e identidad.

