Un muerto y una mujer herida tras impactar su motocicleta contra un poste en Bachaquero

Un brutal accidente de tránsito dejó como consecuencia un hombre muerto y una mujer herida.

El choque ocurrió en la esquina con la calle 10, en Bachaquero. La víctima quedó identificada como, Rubén Ladino.

Según medios locales, la pareja se desplazaba en su motocicleta, cuando cayeron en un hueco y, posteriormente, impactaron contra un poste de alumbrado eléctrico.

Ladino murió en el sitio, mientras que su compañera, Fabiola Arapé, quedó malherida. Al parecer, tenían días de haber comprado la motocicleta.

La mujer fue llevada de urgencia al hospital de Ciudad Ojeda por presentar fractura de fémur y cubito derecho, según reseñó El Regional del Zulia.

Noticia al Día