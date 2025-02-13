Un Nuevo Tiempo plantea tres propuestas políticas al país rumbo al 27 de abril

Tras un profundo debate, el partido Un Nuevo Tiempo instó al Gobierno Nacional a ofrecer un gesto de buena voluntad de cara a las elecciones del venidero 27 de abril, entre ellas la liberación de los presos políticos

A tal efecto, dicha organización presentó ante país tres propuestas dirigidas al Ejecutivo, a los venezolanos y a las demás organizaciones políticas, a través de las cuales se podría incrementar la participación ciudadana en los comicios.

En un pleno que contó con la participación de presidentes, secretarios generales y miembros de la Dirección Ejecutiva Federal, el líder de la tolda azul, Manuel Rosales recogió el sentir de las bases y de los jefes regionales para colocar en el tapete un documento preciso, cuyos tres puntos son:

1.- Solicitar la liberación de los presos políticos.

2.- Defender las condiciones electorales y la participación. Nos declaramos en sesión permanente para defender las condiciones antes el Consejo Nacional Electoral de manera presencial y no cometer los errores del pasado

3.- Exhortar a todos los partidos políticos de la Plataforma Unitaria a que consulten a su militancia, dirigentes y simpatizantes en Venezuela, si están o no de acuerdo con participar en las elecciones del 27 de abril.

Finalmente, en el pleno, celebrado hoy en Caracas, el partido reiteró que no abandonará la ruta electoral. “Vamos a luchar, vamos a resistir, ¿Cuándo ha sido fácil? Si no damos la pelea, la solución no llegará”, expresó Rosales.

“Votar es resistir, resistir y buscar los caminos que nos conduzcan a una solución democrática para Venezuela. La política no se puede predecir. Debemos decidir si rendirnos o seguir adelante”, prosiguió.

Igualmente, destacó que los dirigentes presentes en Venezuela solo tienen cuatro (4) opciones:

1.- Irse del país

2.- Apartarnos de nuestra lucha y abandonar el liderazgo político

3.- Irse por la vía de la violencia, camino que nunca hemos apoyado ni seguido

4.- Continuar luchando por la vía democrática, pedir condiciones y avanzar hasta conseguir una Venezuela libre, de futuro y progreso

Asimismo, expresó que “nos estamos jugando el futuro de Venezuela, es la lucha para salir de este desastre, no es defender un espacio, ni la lucha entre los que participamos o no. Es tener el valor para reconocer las cosas que no se pueden cambiar y tener la valentía para cambiar lo que sí se puede cambiar”.

“Hoy damos un paso al frente, para luchar por Venezuela, por los que están fuera, por los que están presos, por los están perseguidos, por todos y cada uno de los venezolanos, no podemos permitir la cubanización del país, ni convertirnos en una Nicaragua”, concluyó.

El pasado miércoles también se había reunido la Dirección Ejecutiva Federal, instancia del partido que agrupa a los principales dirigentes de la casa Azul, donde se exploraron en detalles las implicaciones de las políticas actuales y los posibles escenarios y sus alternativas.

Nota de Prensa