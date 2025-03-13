Un PNB muerto y cinco antisociales abatidos en Petare

Una confrontación armada dejó como resultado la muerte de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana y cinco delincuentes.

El enfrentamiento se registró la noche del miércoles 12 de marzo, en el sector El encantado del Barrio San Blas de Petare.

Según información difundida por el periodista Eligio Rojas, los antisociales eran conocidos por sus apodos como, "Yerry", "Anderson", "Cristian", "Cigarro" y "Pescuezo".

Por su parte, el funcionario de la PNB, de nombre, Vicente Linares Peña, estaba adscrito a la dirección contra la delincuencia organizada (DCDO).

En el sitio los oficiales incautaron cinco armas de fuego y dos artefactos explosivos (Granadas). Las investigaciones continúan por parte de las autoridades policiales.

Noticia al Día