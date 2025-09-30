Martes 30 de septiembre de 2025
Un regalo musical: Tres temas Inolvidables de Diomedes Díaz

A pesar de los años, la música de Diomedes Díaz sigue viva y vigente. Hoy ponemos tres de sus temas icónicos: "Sin Medir Distancias", "El Cóndor Herido" y "La Reina". Estas canciones han trascendido generaciones y continúan siendo escuchadas y apreciadas por los amantes del vallenato en Venezuela y toda América Latina.

Por Pasante1

A pesar de los años, la música de Diomedes Díaz sigue viva y vigente. Hoy ponemos tres de sus temas icónicos: "Sin Medir Distancias", "El Cóndor Herido" y "La Reina".

Estas canciones han trascendido generaciones y continúan siendo escuchadas y apreciadas por los amantes del vallenato en Venezuela y toda América Latina.

La vigencia de estos temas refleja la profundidad y autenticidad con que Diomedes supo interpretar el sentir popular. Con su voz y letras inmortales, sigue regalando emociones a nuevas y viejas audiencias, confirmando que su música no pasa de moda.

Escuchar a Diomedes hoy es un tributo permanente a su legado y un recordatorio de que los grandes clásicos nunca mueren.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

Entretenimiento

La película Alí Primera será la candidata por Venezuela a los Óscar

Alí Primera llegó a los cines en octubre de 2024. El filme sigue la historia del cantautor venezolano y los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el “cantor del pueblo”
Sucesos

Detenido azote de varios comercios en la zona norte de Maracaibo

Las autoridades consideran que el sujeto es miembro de una banda delictiva de nombre "Los Gualis". Se pudo conocer que "El Pinocho" irrumpió al establecimiento a través del techo y luego de ser descubierto por un oficial de seguridad, huyó en bicicleta con un bolso negro por la avenida 15.

Al Dia

Gobernador Caldera detalló el enfoque del Zulia tras formalización de las tres Zonas de Paz Binacional y de Desarrollo Comercial entre Venezuela y Colombia

El Zulia, cuya frontera es considerada ancestral para la Generación Wayúu, jugará un papel crucial.

Sucesos

Capturan a cuatro extorsionadores en Colón: Uno es policía activo

Esta acción policial responde al atentado registrado el pasado 23 de septiembre en una ferretería situada en la referida localidad, hecho que generó gran zozobra y preocupación entre los pobladores ya que se trataba de una amenaza en contra del propietario de ese establecimiento comercial.

