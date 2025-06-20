Un total de 2 mil 300 diablos danzantes se rindieron a los pies del Santísimo Sacramento en Yare

Los diablos danzantes de Yare demostraron una vez más el porqué son patrimonio de la humanidad. Un total de 2 mil 300 diablos danzaron en Yare, en el estado Miranda para luego, frente a la iglesia San Francisco de Padua, rendirse a los pies del Santísimo Sacramento.

Son 276 años de tradición e historia. La eucaristía solemne fue celebrada por el obispo de Los Teques, Freddy Fuenmayor, y los promeseros renovaron su lealtad.

La cofradía del Santísimo Sacramento espera seguir creciendo para el próximo año con la incorporación de nuevos promeseros.

El país se ha caracterizado por las distintas y coloridas tradiciones apegadas a las raíces venezolanas, en cada una se manifiesta las historias que enriquecen la cultura y que reúne a una gran afluencia de ciudadanos, lo que representa movimiento económico y folclórico, como los Diablos de Yare.

Movimientos culturales

Entre esos movimientos culturales se expone Corpus Christi, celebrada cada 19 de junio. Este día los Diablos Danzantes de Yare se revelan para rendir y celebrar al "Santísimo Sacramento". A la tradición se le suma un nuevo grado de importancia debido a que ha sido declarada como patrimonio cultural.

De acuerdo con Gabi Valladares, confudadora de Siete al Cubo, y con Marcelo Botto, Siete al Cubo se crea como una propuesta ante la ausencia de organizadores que le permitan a los ciudadanos un acercamiento a la tradición "si la traducción no se nutre, si las personas abandonan la tradición esto desaparece".

