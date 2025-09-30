Una buena Secretaría llega a ser un miembro más de una familia

Después de trabajar juntos por un tiempo, una secretaria aprende a anticipar las necesidades y el estilo de trabajo de su jefe. Esto le permite resolver problemas y coordinar tareas con una eficacia que a menudo sorprende, como si conociera sus pensamientos.

Su rol va más allá de las tareas básicas. Una buena secretaria ofrece un apoyo constante, incluso en momentos de estrés, actuando como un pilar en la oficina, de manera similar a un familiar apoya en situaciones difíciles. Su papel es multifacético y vital en una oficina, sirviendo como el centro de coordinación y organización que facilita la eficiencia administrativa y el buen funcionamiento general de la empresa.

Como si fuera un miembro de la familia, más que cuidar del hogar, la secretaria se encarga de la agenda, la correspondencia y las tareas administrativas para que el jefe pueda optimizar su tiempo en actividades más estratégicas.



Hoy es su Dia. En Venezuela se celebra cada 30 de septiembre, fecha se estableció para honrar a los profesionales administrativos, como secretarias, asistentes y recepcionistas, por su invaluable contribución a la eficiencia y el éxito de las organizaciones.

La celebración internacional tiene su origen en 1952, cuando se instituyó como una forma de reconocer la importancia de la labor del personal administrativo.

La fecha específica del 30 de septiembre se eligió en honor al nacimiento de Christopher Sholes, inventor de la primera máquina de escribir y el teclado QWERTY en 1873.



El trabajo de las secretarias es fundamental para la organización de oficinas y el buen funcionamiento de las empresas e instituciones públicas y privadas Sus tareas incluyen desde la organización de agendas hasta la atención al cliente y la gestión de documentos, siendo piezas clave para la productividad general.

Una buena secretaria es…

Aquella que por su estrecha relación de trabajo y su nivel de confianza y apoyo, se convierte en una figura muy cercana y valiosa en el ámbito laboral, casi como un miembro de la familia. Se gana la confianza de sus superiores y colegas al ser discreta, responsable y protectora de la información.



Demuestra una gran capacidad organizativa, anticipa necesidades y es clave para la eficiencia y el buen funcionamiento de la oficina. Al estar al tanto de todo, desde la gestión de agendas hasta la resolución de problemas, se crea un vínculo de cercanía que va más allá de una simple relación profesional.



Su compromiso con la organización y la voluntad de ayudar en todo lo posible la hacen una pieza fundamental y muy valorada en el despach y llega a ser una figura tan importante y confiable como un miembro más de una familia.

