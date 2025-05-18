Una falla mecánica sería la causa del choque del buque escuela: Sheinbaum está “entristecida” por el “desafortunado accidente”

La presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a las familias de los dos tripulantes que murieron cuando el velero de la Armada de México chocó contra el puente de Brooklyn la noche del sábado.

“Lamentamos profundamente la pérdida de dos tripulantes del Buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a sus familias”, publicó Sheinbaum en X la madrugada de este domingo 18 de mayo.

Sheinbaum dijo que la Armada de México está apoyando a los heridos en el incidente y que el embajador de México en Estados Unidos y el Consulado General de México estaban apoyando a la marina.

“Estamos monitoreando la situación y el Secretario de Marina continuará brindando actualizaciones”, agregó.

El embajador de México en Estados Unidos estuvo presente en el lugar junto con funcionarios de Nueva York la noche del sábado, después de que el Cuauhtémoc impactara contra el puente de Brooklyn. El barco se encontraba en Nueva York como parte de una gira mundial de buena voluntad y partía hacia Islandia en el momento del incidente.

El barco fue remolcado y sufrió severos daños

La madrugada del domingo, un grupo de siete tripulantes vestidos con uniformes de marineros subió al barco. Más allá de eso, hasta el momento casi no se ha observado actividad visible a bordo.

Los curiosos han estado caminando por el muelle durante toda la mañana, tratando de echar un vistazo al barco dañado, pero el área está bloqueada para el público y un barco patrulla de la policía ha estado vigilando el barco.

El Cuauhtémoc se encuentra ahora atracado en el Muelle 35, donde el buque escuela de la Armada de México fue remolcado durante la noche después de chocar contra el Puente de Brooklyn.

Los tres mástiles del barco están visiblemente dañados: la punta astillada de uno de ellos cuelga en ángulo y su vela está retorcida a su alrededor.

La secretaria de la Marina de México informó que se tiene un reporte oficial de 22 tripulantes lesionados, 19 están recibiendo atención médica en hospitales locales de los cuales 3 presentan heridas de consideración.

Ningún elemento cayó al agua, por lo que no fue necesaria la activación de operaciones de rescate.

La Secretaría de Marina mantiene coordinación estrecha con personal de la @SRE_mx Embajador de México en EE.UU. y el Alcalde de NY, así como autoridades de esa Ciudad, están brindando atención oportuna al personal y asegurando el bienestar de la tripulación.

Noticia al Día/CNN