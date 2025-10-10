Una Fusión de Sabores en Maracaibo: Volterra eleva la experiencia gastronómica con su Steakhouse Premium

La ciudad de Maracaibo experimentó un nuevo nivel de excelencia culinaria tras una exclusiva invitación a degustar los platos de Volterra, el sofisticado steakhouse que forma parte del complejo gastronómico Centralia.

Ubicado estratégicamente en la esquina de la avenida 3 H con calle 75, frente al CC Plaza 75, Centralia se perfila como un destino imperdible para los amantes del buen comer.

Volterra los espera. Foto: Xiomara Solano

La experiencia en Volterra fue una inmersión en la alta cocina, confirmando por qué este restaurante se ha convertido rápidamente en referencia. Volterra ofrece cortes premium con sabores robustos y elegantes, donde la calidad de la carne y la técnica de cocción son los verdaderos protagonistas, creando una atmósfera de distinción y placer.

Un encuentro con el sabor de la carne. Foto: Xiomara Solano

Centralia: Más que un Lugar, Tres Experiencias Únicas

El concepto de Centralia es innovador en la ciudad, albergando tres propuestas gastronómicas de primer nivel bajo un mismo techo, permitiendo a los comensales viajar por distintos sabores del mundo:

Volterra (Steakhouse): Cortes premium presentados con una robustez de sabor y una elegancia que deleita. Es el destino ideal para una cena formal o una celebración especial.

Tanoshii (Sushi-Bar): Un espacio contemporáneo que respeta la técnica japonesa tradicional, pero la combina con la frescura y la innovación del día a día.

Polanco (Alta Cocina Mexicana): Una celebración a la gastronomía mexicana tradicional, ejecutada con un giro sofisticado e inesperado que sorprende al paladar.

Los mejores cortes. Foto: Xiomara Solano

La visita a Volterra es solo una muestra del alto estándar que ofrece Centralia. Cada restaurante dentro del complejo promete un viaje sensorial único, desde la intensidad de un buen corte de carne hasta la delicadeza del sushi o la explosión de la alta cocina mexicana.

Se invita al público marabino a descubrir y vivir la experiencia completa de Centralia, el nuevo epicentro del buen gusto en Maracaibo, ubicado en la Av. 3H con calle 75, frente al CC Plaza 75.

Para pasar momentos agradables. Foto: Xiomara Solano

Atienden de martes a domingo desde las 12 del mediodía y desde noviembre, estarán abiertos todos los días para atender a su extensa clientela. Su cuenta de Instagram es @volterrasteakhouse

Un lugar diseñado para el disfrute. Foto: Xiomara Solano

Centralia es un centro de gestronomía en Maracaibo. Foto: Xiomara Solano

