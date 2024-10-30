Sábado 16 de agosto de 2025
Por Javier Sanchez

Una grúa para levantar 75 toneladas fue utilizada para colocar la estructura de la Chinita en la Plaza El Ángel
Foto: Xiomara solano NAD
Maracaibo se prepara para uno de los eventos más esperados por sus habitantes a finales de año, el encendido de luces en la Plaza El Ángel y en todo el resto de la tradicional Bella Vista, que este año presentará una renovada imagen de la Chinita.

Las dos últimas semanas han sido de arduo trabajo, día y noche para que el llamado “Monumento de Luces a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá”, ubicada en la Plaza El Ángel de Maracaibo, recuperará su esplendor y brillar durante el encendido de Bella Vista con un millón de bombillos, con los trabajos que realizó la Gobernación del Zulia, para remozar el monumento que tenía seis años sin una recuperación profunda que garantizará su permanencia en el tiempo.

Esta celebración marca el inicio de la Navidad en Maracaibo y tiene un significado especial para los marabinos, quienes mantienen viva la tradición de honrar a su Virgen de Chiquinquirá como Patrona.

La imagen de la Chinita de mil kilos con 150 nuevas luces estroboscópicas vuelven a destellar desde la Plaza El Ángel, donde fue colocada utilizando una grúa PH para 75 toneladas, y desde donde se iniciará el viernes el encendido de la avenida Bella Vista, informó el arquitecto Imad Abou, encargado de la obra.

Debido a los daños ocasionados por el sol, la lluvia, el viento y la sal que proviene del Lago, la aureola fue reemplazada por una nueva, así como varias partes del niño que lleva en brazos y de la gran cúpula que la rodea. El rosario también tendrá un cambio notorio.

Dijo que el color que este año predominará en la obra lumínica es el azul en homenaje al Lago de Maracaibo y por instrucciones de la gobernación del Estado, por cuestiones de seguridad, no se permitirá la ubicación de vendedores ambulantes dentro de la Plaza, solo en sitios específicos escogidos por las autoridades.


La estructura de la Chinita elaborada en metal que se erige en la Plaza El Ángel, había sido desmontada para su refaccionamiento y adecuación y hoy regresó con luces importadas lo que triplica su cantidad de efectos, ya que el año pasado se le añadieron solo 50 para darle la bienvenida a la Navidad con el tradicional Encendido de Bella Vista.

Fotos: Xiomara Solano

Videos: Wilberth Marval

