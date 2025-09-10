Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Los 80 del maestro José Feliciano, una lección de superación de vida

Las canciones más destacadas de José Feliciano incluyen su versión de "Light My Fire" (1968), que lo catapultó a la fama internacional, su éxito navideño "Feliz Navidad" (1970), la canción de origen italiano y éxito global "Che Sara (Qué será)" (1971), y el bolero "¿Por qué te tengo que olvidar?", que le valió un Grammy Latino en 1990.

Por Pasante1

Los 80 del maestro José Feliciano, una lección de superación de vida
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

José Monserrate Feliciano García, nacido con discapacidad visual pero bendecido con un talento monumental, se ha consolidado como uno de los artistas más grandes de nuestra época. Su música, que ha sonado sin descanso desde los años 80, ha cautivado a personas de todas las edades y culturas; hoy celebramos sus 80 años de vida honrando la trayectoria de un ícono.

Lee también: La artista latina más premiada: Shakira hace historia en los VMAs

La historia de Feliciano es una lección de superación: un niño con ceguera de nacimiento que descubrió la música y se propuso dominarla. Durante ocho décadas, su pasión lo convirtió en una figura global. Su inconfundible voz de tenor y su inquebrantable determinación son una sinfonía de esperanza que inspira a millones de personas en todo el planeta.

José Feliciano De Puerto Rico a la Fama Internacional

Procedente de una familia humilde en Puerto Rico, Feliciano se abrió camino en los Estados Unidos, su versatilidad lo llevó a explorar una amplia gama de géneros, desde el soul, el jazz hasta el rock y los ritmos latinos. Aunque es más conocido en el mundo hispano por sus boleros y baladas, su genialidad musical no tiene fronteras.

Nacido el 10 de septiembre de 1945, José llegó al mundo con glaucoma congénito. Sin embargo, lo que no podía ver con los ojos lo sintió con el alma. Desde su niñez supo que su camino era la música y no permitió que su ceguera fuera un obstáculo. Su destino estaba escrito en las notas de una canción.

“Mi primer recuerdo con la música fue a los tres años”, compartió el artista. Tocar la percusión en una lata, mientras su tío tocaba el cuatro, era su ritual. Se nutrió de la bomba y la plena, ritmos que le dieron una base sólida y forjaron el alma de su música.

La pobreza familiar los obligó a mudarse a Nueva York, donde José se expuso a nuevos estilos como el rhythm and blues, góspel e hip-hop. Fue en este nuevo entorno donde un ukulele y una guitarra llegaron a sus manos, abriéndole un mundo de infinitas posibilidades y demostrándole que, más allá de su ceguera, era un artista con un potencial inmenso.

Como joven músico, Feliciano se codeó con íconos como Bob Dylan y Pete Seeger en Greenwich Village. Un día, al escuchar que Ray Charles también era ciego, se sintió inspirado y se propuso convertirse en el mejor. Se dedicó por completo a la guitarra, su fiel compañera, y la música se convirtió en su propósito de vida.

A los 17 años, abandonó la escuela para ayudar a su familia. Los trabajos para ciegos en esa época eran limitados, por lo que comenzó a cantar en cafeterías. Su talento llamó la atención de un crítico del The New York Times, que lo descubrió y le abrió las puertas de la discográfica RCA Víctor.

Aunque grabó su primer disco en inglés en 1964, su gran éxito llegó en 1966 cuando propuso un álbum de boleros en español, conectando con las raíces de su infancia. Esta decisión fue la que lo catapultó al estrellato y lo consolidó como una leyenda.

Un Legado Vivo

Su brillante carrera está marcada por más de 60 álbumes, 45 discos de Oro y Platino, y 9 premios Grammy. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es un testamento de su legado, que sigue vigente. Hoy, Feliciano continúa activo, colaborando con jóvenes artistas y llevando su música a nuevas generaciones.

Dueño de una voz de tenor y un estilo único, Feliciano ha tenido el privilegio de actuar con grandes como Frank Sinatra y Barry Manilow. Sus duetos con Santana, José José y Marc Anthony son inolvidables. Ha cantado para los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, un honor que considera entre sus mayores logros.

Cuando no está en el escenario, disfruta de su tiempo con su esposa Susan y sus tres hijos. Su vida personal, llena de amor y satisfacción, es tan exitosa como su carrera profesional. Su historia es una prueba de que la perseverancia y el amor dan sus frutos en todos los ámbitos de la vida.

“Cuando eres ciego, las oportunidades son escasas”, reflexionó Feliciano. “Por eso sabía que tenía que ser el mejor; esa era mi motivación”. Supo aprovechar cada oportunidad que la vida le presentó, y, con su talento y pasión, cambió para siempre la historia de la música.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

El índice mundial de niños con obesidad supera por primera vez al de desnutrición

El índice mundial de niños con obesidad supera por primera vez al de desnutrición

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir"

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump anuncia la muerte del activista Charlie Kirk, tiroteado en acto público

El presidente Donald Trump ha confirmado su deceso en su cuenta de Truth Social
Internacionales

El detenido por el ataque a Charlie Kirk no disparó el arma, según The New York Times

La Universidad Utah Valley (UVU) había comunicado anteriormente que un sospechoso se encontraba bajo custodia
Internacionales

A 24 años del 11-Sep: El mundo conmemora el atentado a las Torres Gemelas

Casi tres mil personas perecieron el 11 de septiembre de 2001
Internacionales

Catar: El ataque de Israel "destruyó toda esperanza" de liberar a los rehenes de Gaza

En su conversación con medios estadounidenses, el primer ministro catarí destacó los esfuerzos pacificadores de Washington y su presidente, Donald Trump, por alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino y agregó que, a su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "estaba perdiendo" su tiempo con la mediación y "no era serio"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025