Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una tragedia sacudió la madrugada de este lunes 11 de agosto en Talca, ubicada en la Región del Maule en Chile, donde un violento incendio cobró la vida de una madre venezolana de 36 años y sus tres hijos de 17, 8 y 3 años.

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, afectó la vivienda que habitaban, ubicada en la calle 13 Poniente, entre 28 y 29 Sur.

El lamentable hecho fue confirmado por el teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca de Carabineros. Según Lara, una vez que los bomberos lograron controlar las llamas, se constató el fallecimiento de las cuatro personas. A pesar de los esfuerzos de rescate, no fue posible sacarlos con vida del lugar.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer el origen del incendio. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) está a cargo de las pericias que permitirán determinar las causas exactas de este trágico suceso.

Según el fiscal José Manuel Varela, se investiga una posible falla eléctrica como causa basal del incendio, específicamente una “conexión hechiza” que habría provocado sobrecalentamiento en los conectores.

Noticia al Dìa/BioBIO