Una "pringuita" podría caer en áreas hacia el sur del Zulia este miércoles 12-Feb

La mañana de este miércoles, 12 de febrero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica lloviznas hacia algunas áreas del sur del estado Zulia y otros estados del territorio nacional donde prevalece una densa nubosidad.

Indica el organismo que persiste la nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte del territorio nacional.

Asimismo destacan que, se aprecia el desarrollo de nubosidad estratiforme asociada a lluvias o lloviznas dispersas en áreas de Bolívar, al este de Falcón, en los Andes y hacia el sur de estado Zulia, disipándose actividad convectiva al sur de Amazonas.

En cuanto al clima en la región zuliana, el Inameh expuso que se sentirán temperaturas mínimas de 25 grados centígrados (°C) y máximas de 35 °C, manteniendo un ambiente agradable y con buena brisa.

