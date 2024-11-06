El pasado 1 de noviembre, Una cámara de seguridad de una galería de arte en Oaxaca captó el momento en que una turista se orina dentro de sus instalaciones. El video fue compartido y viralizó en redes sociales por la misma galería de arte, de nombre La Mano Mágica, donde ve a una mujer vestida con sudadera y short negro, y con maquillaje de catrina, cuando entra a una de las salas, después de cerciorarse de que esté vacía, se metió a un rincón y procedió a orinar.

La galería también informó que en solo dos días llevaban tres incidentes de este tipo, en el que dos personas orinaron las puertas del establecimiento, y el de la mujer, que se orinó dentro del mismo

Critican falta de baños públicos

Pero lejos de condenar la conducta de la mujer, la galería criticó los pocos baños públicos que hay en Oaxaca Centro, motivo por el que la gente se ve obligada a hacer sus necesidades como la turista de negro.

“Un día tan bonito como Día de Muertos siempre tiene detalles, aunque supongo que los de infraestructura le están quedando grandes al municipio. ¿Saben cuánto vale una pipa de agua en el centro? ¿Y cuánto dura? ¿Cientos de pinta caritas y cuantos baños públicos?”

El lugar afirmó que el caso de la turista no es el único de ese tipo que se ha suscitado en sus instalaciones.

