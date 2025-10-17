"Una vaina bien": Así suena lo nuevo de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra

Silvestre Dangong y Sebastián Yatra estrenaron una colaboración musical que aguardaba sigilosa para todos sus fanáticos, "Una vaina bien", hoy es una realidad.

Los exitosos e irreverentes cantantes colombianos fusionaron sus estilos musicales del vallenato con el pop, que invitan a bailar y a gozar la pegajosa melodía.

‘Una Vaina Bien‘ es una canción contagiosa que combina la imponente voz de Silvestre con el tono cálido de Yatra, logrando una fusión única entre el vallenato moderno y el pop romántico. El resultado es un tema que apela al amor y a la sabrosura.

"Desde hace rato queríamos hacer algo juntos, y hoy por fin es una realidad. Ya pueden escuchar ‘Una vaina bien’ con mi hermano Trayaaa jajaja @sebastianyatra! Disfrútenlooo!!!", escribió Dangond al pie de un corto clip publicado en su redes sociales.

El tema ya esta disponible en todas las plataformas musicales.

