Viernes 17 de octubre de 2025
"Una vaina bien": Así suena lo nuevo de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra

Los cantantes colombianos tenían planes de una colaboración musical desde hace tiempo

Por Candy Valbuena

Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzan 'Una Vaina Bien'. Foto: José Maestre/cortesía de Paola España
Silvestre Dangong y Sebastián Yatra estrenaron una colaboración musical que aguardaba sigilosa para todos sus fanáticos, "Una vaina bien", hoy es una realidad.

Los exitosos e irreverentes cantantes colombianos fusionaron sus estilos musicales del vallenato con el pop, que invitan a bailar y a gozar la pegajosa melodía.

‘Una Vaina Bien‘ es una canción contagiosa que combina la imponente voz de Silvestre con el tono cálido de Yatra, logrando una fusión única entre el vallenato moderno y el pop romántico. El resultado es un tema que apela al amor y a la sabrosura.

"Desde hace rato queríamos hacer algo juntos, y hoy por fin es una realidad. Ya pueden escuchar ‘Una vaina bien’ con mi hermano Trayaaa jajaja @sebastianyatra! Disfrútenlooo!!!", escribió Dangond al pie de un corto clip publicado en su redes sociales.

El tema ya esta disponible en todas las plataformas musicales.

Lee también: “Ya me puedo morir tranquilo”: Silvestre Dangond tras llenar el Metropolitano de Barranquilla con ‘El último baile’ 

