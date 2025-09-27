Sábado 27 de septiembre de 2025
Al Dia

¡Una vista impresionante! Cosmonauta Oleg Artemyev muestra a Venezuela desde el espacio

El cosmonauta enfocó su video en explicar que la celebración del Día Marítimo Mundial tiene como objetivo atraer la atención del público sobre las cuestiones del desarrollo sostenible de los mares y océanos

Por Christian Coronel

¡Una vista impresionante! Cosmonauta Oleg Artemyev muestra a Venezuela desde el espacio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cosmonauta Oleg Artemyev, desde la Estación Espacial Internacional, compartió varias fotografías donde se aprecian las costas y aguas de Venezuela desde el espacio.

Artemyev realizó esta publicación a propósito del Día Marítimo Mundial, este 25 de septiembre de 2025. «Esta festividad, dedicada al elemento acuático de nuestro planeta, a su riqueza y a los problemas de la conservación del medio ambiente marino».

Asimismo, al final de su post preguntó a sus seguidores: «Por cierto, ¿reconoces por dónde estamos volando?», mostrando una vista única del territorio venezolano desde el espacio.

El cosmonauta enfocó su video en explicar que la celebración de este día, tiene como objetivo atraer la atención del público sobre las cuestiones del desarrollo sostenible de los mares y océanos.

«Ya que el futuro de la humanidad depende directamente del estado de los recursos hídricos!», expresó el ruso en las redes sociales. De tal manera que, en este día, exhortó a cuidar los océanos.

Noticia al Día / Venezuela News

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Más maracucho que

Más maracucho que "La bola del gas"

Berlín: decenas de miles piden fin de ataques contra Gaza

Berlín: decenas de miles piden fin de ataques contra Gaza

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

A golpes mató a su vecino en Caracas

A golpes mató a su vecino en Caracas

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Los marabinos acuden al llamado del Potazo Chiquinquireño 2025

Los marabinos acuden al llamado del Potazo Chiquinquireño 2025

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡Una vista impresionante! Cosmonauta Oleg Artemyev muestra a Venezuela desde el espacio

El cosmonauta enfocó su video en explicar que la celebración del Día Marítimo Mundial tiene como objetivo atraer la atención del público sobre las cuestiones del desarrollo sostenible de los mares y océanos
Al Dia

Pequeña Liga Sierra Maestra inaugura su Torneo Anual

El circuito peloteril, cuna de los campeones mundiales infantiles años 2000, con la participación de 16 equipos desde la categoría…
Al Dia

Simulacro de sismo en Maracaibo

Este ejercicio fortalece nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y demuestra el compromiso de ZOEDAN Zulia con la seguridad de todos
Al Dia

Muere zuliano tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en Arizona

Era funcionario de la PNB

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025