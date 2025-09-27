¡Una vista impresionante! Cosmonauta Oleg Artemyev muestra a Venezuela desde el espacio

El cosmonauta Oleg Artemyev, desde la Estación Espacial Internacional, compartió varias fotografías donde se aprecian las costas y aguas de Venezuela desde el espacio.

Artemyev realizó esta publicación a propósito del Día Marítimo Mundial, este 25 de septiembre de 2025. «Esta festividad, dedicada al elemento acuático de nuestro planeta, a su riqueza y a los problemas de la conservación del medio ambiente marino».

Asimismo, al final de su post preguntó a sus seguidores: «Por cierto, ¿reconoces por dónde estamos volando?», mostrando una vista única del territorio venezolano desde el espacio.

El cosmonauta enfocó su video en explicar que la celebración de este día, tiene como objetivo atraer la atención del público sobre las cuestiones del desarrollo sostenible de los mares y océanos.

«Ya que el futuro de la humanidad depende directamente del estado de los recursos hídricos!», expresó el ruso en las redes sociales. De tal manera que, en este día, exhortó a cuidar los océanos.

Península de Paraguaná, Falcón, Venezuela, vista desde la Estación Espacial Internacional (ISS)



cosmonauta Oleg Artemyev pic.twitter.com/4yWxU9zz42 — Pedro Jaimes Criollo (@MeteoAero) May 22, 2023

Noticia al Día / Venezuela News