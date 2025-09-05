Viernes 05 de septiembre de 2025
Unión y Cambio plantea fondo con Chevron para mejorar pensiones en Venezuela

El planteamiento prevé un bono especial en 2025 y un ajuste progresivo de las pensiones a partir de 2026, con pagos indexados al tipo de cambio oficial.

Por Haroldo Manzanilla

El partido Unión y Cambio dio a conocer una propuesta para la creación de un Fondo Laboral que centralice los aportes derivados de la Ley de Protección de las Pensiones, así como los recursos fiscales que ingresen por regalías e impuestos tras la reanudación de la producción y exportación de petróleo por parte de Chevron.

Según el planteamiento, los ingresos acumulados permitirían otorgar un bono trimestral de 120 dólares a los pensionados, a pagarse en moneda nacional al tipo de cambio oficial en los meses de octubre y diciembre de 2025.

A partir de enero de 2026, la propuesta contempla un aumento progresivo de la pensión mínima, comenzando en 60 dólares mensuales. El monto se cancelaría en bolívares y se ajustaría en la medida en que el Fondo acumule más recursos. Asimismo, estaría indexado a la tasa de cambio oficial para resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El documento explica que el Fondo Laboral funcionaría a través de una figura legal privada, a nombre de trabajadores y empleadores, con el fin de evadir sanciones internacionales. El petróleo destinado a este mecanismo se vendería a Chevron, la cual depositaría los recursos en una cuenta administrada bajo supervisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De allí, los fondos serían convertidos y utilizados para pagar a los pensionados mediante la nómina del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en un esquema que requeriría acuerdo con el Gobierno nacional.

