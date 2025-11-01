Sábado 01 de noviembre de 2025
Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

El grupo estuvo conformado por 220 hombres, 54 mujeres, 5 niños y 4 niñas, quienes fueron recibidos con un protocolo de atención integral por parte del Estado venezolano.

Por Ernestina García

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas
El viernes, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el vuelo Nº 82 de la Gran Misión Vuelta a la Patria llegaron 283 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos.

El recibimiento fue coordinado por funcionarios de los principales organismos de seguridad ciudadana, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra

Inicia la elección y coronación de la reina infantil en honor a la Chinita

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en objeto de juicio: el caso Brigitte Macron y la demanda transnacional (por Luz Neira Parra)

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Internacionales

Jueza impide a Trump exigir prueba de ciudadanía para el registro electoral

Esta decisión, que sigue a una orden de bloqueo temporal emitida anteriormente por la misma jueza, representa un nuevo revés para Trump y sus seguidores, quienes han sostenido que muchos inmigrantes indocumentados participan en las elecciones
Internacionales

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

El gobernador de Oriol, Andrei Klichkov, informó a través de Telegram que las unidades de defensa antiaérea lograron repeler el ataque, aunque fragmentos de un dron derribado cayeron sobre una central termoeléctrica, causando daños al equipo de suministro eléctrico
Al Dia

Descubre cuándo es el Black Friday 2025

Aunque esta fecha se asocia tradicionalmente con compras frenéticas y el comienzo de las festividades, en los últimos años muchas tiendas han comenzado a ofrecer descuentos semanas antes, e incluso algunas ya han iniciado sus promociones
Al Dia

Así quedaron las calles de Maracaibo después del aguacero

La lluvia torrencial provocó que el agua se acumulara rápidamente, cubriendo las vías y dificultando el tránsito. Los vehículos quedaron atrapados en charcos profundos, mientras que los peatones buscaban caminos alternativos para evitar mojarse

