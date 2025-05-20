Unos 4 mil pasajeros resultarán afectados por suspensión de vuelos con Colombia: Avavit

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) estima que al menos 4 mil pasajeros resultarán afectados con la medida de suspensión inmediata de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, anunciada por el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Avavit, apuntó que con la medida, la cual inició este lunes, 19 de mayo y estará vigente hasta el 26 de mayo, se suspenderán unos 27 vuelos, de los cuales 18 salen desde Caracas hacia Bogotá, cuatro salen desde Valencia con destino también a la capital colombiana y cinco vuelos semanales que salen desde Caracas a Medellín, dejando a Venezuela con 16 destinos directos.

Herrera de Díaz agregó que la suspensión afectará a varias aerolíneas comerciales, tales como: Láser, Avior, Avianca, Wingo, Satena, Turpial, en Bogotá y específicamente para el destino Medellín: Avior y Wingo.

Los vuelos hacia Colombia se convirtieron en una de las principales alternativas para conectar a Venezuela con Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos, indica una nota de Tal Cual.

Este lunes, el ministro Cabello, anunció la suspensión inmediata de "todos los vuelos" desde Colombia, al denunciar la llegada al país de presuntos mercenarios vinculados con un plan para evitar la celebración de las elecciones regionales y parlamentarias pautadas para el 25 de mayo.

