Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Unos guachafiteros se fueron pal centro y le extendieron la alfombra roja a los maracuchos: Vea las reacciones

Por Candy Valbuena

Unos guachafiteros se fueron pal centro y le extendieron la alfombra roja a los maracuchos: Vea las reacciones
Foto: Captura de video
Un par de guachafiteros armaron el desorden en el centro de la ciudad y le extendieron la alfombra roja a todo el maracucho que pasaba. La acción sacó sonrisas a montón y mostró la pasarela de unos cuantos, que dejaron ver sus talentos ocultos.

Familias, trabajadores de oficina y hasta el ‘cepillaero’, desfilaron por la alfombra roja que estos chamos, reconocidos en las redes sociales en Maracaibo, decidieron poner para brindar un rato diferente a los citadinos y salir un poco de la cotidianidad.

El video fue difundido en redes sociales y se ganó rápidamente miles de ‘likes’.

Lee también: Así se está cocinando "Todo fue un sueño" la gaita tributo a Danelo Badell: Exclusiva para NAD

Noticia al Día

