Unos guachafiteros se fueron pal centro y le extendieron la alfombra roja a los maracuchos: Vea las reacciones

Un par de guachafiteros armaron el desorden en el centro de la ciudad y le extendieron la alfombra roja a todo el maracucho que pasaba. La acción sacó sonrisas a montón y mostró la pasarela de unos cuantos, que dejaron ver sus talentos ocultos.

Familias, trabajadores de oficina y hasta el ‘cepillaero’, desfilaron por la alfombra roja que estos chamos, reconocidos en las redes sociales en Maracaibo, decidieron poner para brindar un rato diferente a los citadinos y salir un poco de la cotidianidad.

El video fue difundido en redes sociales y se ganó rápidamente miles de ‘likes’.

