Martes 26 de agosto de 2025
UNT Zulia afianza su estructura y perfila nuevos proyectos en beneficio del país

La Dirección Ejecutiva Regional de Un Nuevo Tiempo (UNT) Zulia sostuvo este lunes una reunión de trabajo encabezada por la…

Por Haroldo Manzanilla

UNT Zulia afianza su estructura y perfila nuevos proyectos en beneficio del país
La Dirección Ejecutiva Regional de Un Nuevo Tiempo (UNT) Zulia sostuvo este lunes una reunión de trabajo encabezada por la diputada electa y presidenta regional, Nora Bracho, junto a la directiva regional, con el acompañamiento del exgoberndor del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, presidente nacional de la organización, quien también se dirigió a los presentes durante la jornada. Reseña un comunicado de prensa.

En el encuentro participaron todos los miembros de la Dirección Ejecutiva Regional, diputados electos, legisladores, concejales y exalcaldes del partido en la región.

El encuentro se centró en el fortalecimiento interno, la creación de comisiones de análisis y en la definición de propuestas que contribuyan a superar los problemas de Venezuela. En este sentido, el líder de UNT ratificó su compromiso democrático con un proyecto de país y del Zulia orientado a la paz y el reencuentro de todos los venezolanos.

Por su parte, Nora Bracho, presidenta regional de la casita, subrayó que los pasos acordados permitirán consolidar aún más la presencia del partido en todo el estado, con acciones que atiendan lo social, cultural y político, siempre bajo los principios democráticos y de unidad.

Asimismo, en el encuentro los líderes políticos reiteraron que UNT seguirá trabajando para que continúen concretándose avances como la reciente liberación de presos políticos, una causa en la que el partido ha estado firmemente comprometido.

Finalmente, UNT Zulia reafirmó en este encuentro su compromiso con la organización, la unidad y la participación ciudadana, convencido de que solo con propuestas y soluciones reales se podrá abrir camino al bienestar de todo el país.

Nota de Prensa

