UNT Zulia mantiene despliegue social con jornadas de salud en parroquias de Maracaibo

Un Nuevo Tiempo Zulia desplegó este sábado 30 de agosto dos jornadas de salud en las parroquias Luis Hurtado Higuera y Bolívar de Maracaibo, donde se ofrecieron consultas cardiovasculares, entrega de medicamentos, certificados médicos y orientación preventiva a más de 300 niños. Los adultos también fueron beneficiados con evaluaciones de presión arterial, mientras que los más pequeños disfrutaron de actividades recreativas como pintacaritas.

La actividad en Integración Comunal fue organizada por la Coordinación de Profesionales y Técnicos del partido y contó con médicos y especialistas voluntarios que realizaron evaluaciones gratuitas para reforzar la prevención y el bienestar infantil en la comunidad.

La presidenta de UNT Zulia, Nora Bracho, visitó la jornada en Integración Comunal, compartió con los niños y agradeció al equipo de profesionales, técnicos y dirigentes parroquiales por el esfuerzo realizado. “Fue una jornada maravillosa para estos hermosos niños en su regreso a clases, quienes serán los futuros bachilleres y profesionales del mañana”, afirmó.

Por su parte, la legisladora del CLEZ y coordinadora regional de Profesionales y Técnicos de UNT Zulia, Marisela Reverol, resaltó que estas jornadas responden a necesidades concretas: “Muchos padres no pueden costear una consulta médica, y el certificado cardiovascular es indispensable para que los niños puedan inscribirse en escuelas y liceos. Por eso estas jornadas son tan importantes”.

En paralelo, se efectuó otra jornada médica en la parroquia Bolívar, organizada por el equipo político parroquial, donde también se atendió a decenas de familias con consultas gratuitas, entrega de medicamentos y certificados médicos.

En total, fueron beneficiados más de 300 niños y varios de adultos con atención integral en estas dos parroquias.

