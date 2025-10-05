Domingo 05 de octubre de 2025
Al Dia

UNT Zulia reafirma su compromiso social con jornada médico-asistencial en Cristo de Aranza

Realizaron la gran jornada médico-social en el sector Cerro Pela’o de la parroquia Cristo de Aranza

Por Ernestina García

UNT Zulia reafirma su compromiso social con jornada médico-asistencial en Cristo de Aranza
En el marco de su compromiso con el bienestar de los zulianos, Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo (UNT) Zulia realizaron este sábado 4 de octubre una gran jornada médico-social en el sector Cerro Pela’o de la parroquia Cristo de Aranza del municipio Maracaibo, donde cientos de familias recibieron atención médica y participaron en actividades recreativas.

Durante la jornada se ofrecieron consultas de medicina general, despistaje de hipertensión arterial y diabetes, evaluación cardiovascular, así como entrega de medicamentos. Además, los asistentes pudieron disfrutar de un sopazo solidario, cortes de cabello y pinta caritas para los más pequeños, fortaleciendo el espíritu de servicio comunitario que caracteriza al partido de la democracia social.

Entre los profesionales de la salud que brindaron su apoyo destacan la Dra. Marisela Reverol, la Lic. Olivia Petit, el Dr. Franklin Berrueta, el Dr. Juhad Mezher y Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del estado Zulia, quienes de manera voluntaria ofrecieron sus conocimientos y atención a los vecinos del sector.

Nora Bracho, presidenta de UNT Zulia, resaltó la importancia de estas actividades que buscan acercar soluciones a las comunidades: “Estamos desarrollando una jornada social y médica para nuestros niños y familias, otorgándoles medicamentos, salud y bienestar. Gracias al equipo de Un Nuevo Tiempo, a Profesionales y Técnicos, a la Fuerza Femenina y a todos los que hicieron posible esta hermosa jornada”, expresó.

La líder regional enfatizó que estas acciones representan el espíritu solidario del partido y su compromiso de seguir llevando salud, atención y amor a cada rincón del estado Zulia.

Por su parte, la coordinadora regional de Profesionales y Técnicos, Marisela Reverol, resaltó el esfuerzo del equipo que hace posible estas acciones: “Nuestros profesionales y técnicos han decidido poner su conocimiento al servicio de las comunidades más vulnerables. Este trabajo voluntario refleja la verdadera vocación social de Un Nuevo Tiempo, que va mucho más allá de lo electoral; se trata de construir bienestar y oportunidades para todos”.

La jornada contó con la participación de Eveling Trejo de Rosales, dirigente regional de UNT; Zulay Medina, secretaria regional de Organización; Nikarely Mapparí, secretaria femenina y los legisladores Carlos Manuel Rosales, Henry Ramones y Yaneiza Romero.

También estuvieron presentes los concejales Alejandro Fernández, Luis Cabrera, David Umbría y Edgar Espina, así como dirigentes regionales y parroquiales como Elirio Valecillos, Joan Huerta, Horacio Marín, Carlos Armijo, Jacqueline Romero, José Ludovic, Danny Giraldo, Deisy Márquez, Yonathan López, Darwin Marín, Yherson Mendoza, Nikary Mapparí y Josefa Briceño, quienes acompañaron la jornada reafirmando el compromiso del partido con las comunidades zulianas.

La masiva asistencia de vecinos evidenció el agradecimiento hacia esta iniciativa que combinó atención médica, recreación y apoyo social, demostrando que Un Nuevo Tiempo sigue siendo un partido cercano a la gente, que trabaja por el bienestar y la esperanza de todos los zulianos.

Prensa UNT Zulia

