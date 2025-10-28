Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

UNT Zulia rindió homenaje al primer voto femenino en conversatorio con la Dra. Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ

El conversatorio reunió a dirigentes, académicas y líderes comunitarias para reflexionar sobre el valor del sufragio de la mujer y…

Por Haroldo Manzanilla

UNT Zulia rindió homenaje al primer voto femenino en conversatorio con la Dra. Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El conversatorio reunió a dirigentes, académicas y líderes comunitarias para reflexionar sobre el valor del sufragio de la mujer y la importancia en la participación política. Las voceras enfatizaron que la conquista del voto sigue siendo el motor para que las mujeres lideren los cambios políticos

Un Nuevo Tiempo Zulia realizó este lunes 27 de octubre, un conversatorio conmemorativo sobre la “Importancia del primer voto de la mujer en Venezuela”, actividad que contó con la instalación de Nora Bracho, presidenta del partido y la exposición de la Dra. Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ).

La charla reunió a dirigentes, militantes, académicas, estudiantes y representantes de la sociedad civil, quienes reflexionaron sobre el valor del sufragio femenino, conquistado hace 79 años, y su impacto en la consolidación de la democracia venezolana. El encuentro se realizó en el auditorio Lcda. Marlene Antúnez de la sede de UNT Zulia.

Nora Bracho destacó la relevancia de esta fecha como un momento clave en la lucha por la igualdad y la participación de la mujer. Señaló que el 27 de octubre de 1946 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia política del país, cuando la voz de la mujer se inscribió de manera indeleble en el destino de Venezuela. “Los derechos nunca son permanentes, son conquistas que debemos seguir defendiendo. Las mujeres venezolanas seguimos activas, luchando por conquistar los cambios que se requieren para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria”, afirmó.

Diana Romero La Roche enfatizó que el voto femenino no fue un regalo, sino una conquista lograda con lucha y perseverancia. Señaló que este derecho debe inspirar a las mujeres a continuar defendiendo la democracia. “Estoy completamente segura de que todas las mujeres que estamos aquí seguiremos luchando por la democracia”, expresó.

Eveling Trejo de Rosales, dirigente de UNT y exalcaldesa de Maracaibo, resaltó el papel transformador de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. “Cada vez que una mujer vota, cada vez que toma una decisión, cada vez que transforma una comunidad, organiza, lidera o educa, demuestra la capacidad y el protagonismo que tiene después de ese evento histórico de 1946”, manifestó.

Nikarely Mapparí, secretaria femenina de UNT Zulia, rindió homenaje a las pioneras del sufragio femenino. “Rendimos honor a esas mujeres que nos antecedieron y que dieron paso para que hoy tengamos el derecho al voto. Su valentía abrió las puertas para que ejerzamos liderazgo y participación plena”, afirmó.

El conversatorio formó parte de las actividades educativas y conmemorativas que impulsa Un Nuevo Tiempo Zulia para fortalecer la participación ciudadana, promover la igualdad de oportunidades y destacar el liderazgo de la mujer en la vida pública.

Con este homenaje al primer voto femenino, UNT Zulia reafirma su compromiso con la formación cívica, la defensa de la democracia y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y participativa, donde las mujeres continúen siendo protagonistas del cambio y la esperanza.

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

Noticias Relacionadas

Al Dia

UNT Zulia rindió homenaje al primer voto femenino en conversatorio con la Dra. Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ

El conversatorio reunió a dirigentes, académicas y líderes comunitarias para reflexionar sobre el valor del sufragio de la mujer y…
Al Dia

Jamaica soporta uno de los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico

Melissa, el superhuracán de categoría 5 más poderoso que hasta ahora se haya registrado en el Atlántico tocó tierra hoy…
Al Dia

El rapero P. Diddy podría ser liberado el 8 de mayo de 2028

El rapero estadounidense cumple una pena por transporte de personas con fines de prostitución.
Al Dia

Trinidad y Tobago ordena deportar a 200 inmigrantes venezolanos

La orden la había propuesto Persad-Bissessar como parte de su política migratoria, pero no fue hasta el lunes que el secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj, envió la solicitud.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025