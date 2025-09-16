Urbanización Eleazar López Contreras cumple más de 20 horas sin servicio eléctrico

Más de 180 familias de la urbanización Eleazar López Contreras, al oeste de Maracaibo, se encuentran afectadas por una avería eléctrica que comenzó en la tarde de ayer, lunes 15 de septiembre. Los vecinos denuncian que el problema ya fue reportado a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Los residentes informaron que la falla se registró alrededor de las 5:00 p.m. del lunes, dejando a la comunidad sin electricidad. A pesar de haber generado un reporte formal con el número SP11692655, a esta hora del mediodía del martes (12:30 p.m.) la cuadrilla no se ha presentado en el lugar para solventar la avería.

Los afectados han expresado su preocupación y hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que se apersonen hasta la zona.

Noticia al Día