URBE celebra sus 36 años con la caminata 7K “En la ruta saludable”

Con motivo de la celebración de los 36 años de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), este domingo se llevó a cabo la tradicional caminata 7K “En la Ruta Saludable”, una actividad que reunió a centenares de estudiantes, representantes, docentes y personal administrativo en una jornada cargada de energía, entusiasmo y compromiso con el bienestar físico.

La caminata inició puntualmente a las 7:00 de la mañana desde el estacionamiento principal de la universidad. El recorrido abarcó emblemáticos puntos de la ciudad como La Picola, la plaza del 18 de Octubre y la prolongación de la Circunvalación 2, culminando en la cancha deportiva de URBE. Allí, los participantes disfrutaron de una animada sesión de bailoterapia que puso el broche de oro a una mañana dedicada al ejercicio y la salud.

Durante todo el trayecto, se contó con puntos de hidratación estratégicos para garantizar el bienestar de los asistentes, quienes se desplazaron en una colorida marea verde que representó el espíritu deportivo y la promoción de hábitos saludables. Esta actividad reafirma el compromiso de URBE con la formación integral de sus estudiantes, fortaleciendo los lazos comunitarios en el marco de su aniversario institucional.

"Me pareció excelente la organización. Un poco larga la caminata en comparación a otros años, pero la mañana estuvo fresca y excelente", expresó una de las asistentes al evento.

