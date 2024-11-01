URBE enciende la Navidad 2024

Este jueves 31 de octubre la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín hizo el tradicional encendido de la Navidad en un evento que contó con la participación de la Big Band Maracaibo que amenizó la velada con las piezas musicales navideñas.

Grata noche de encendido de la navidad en URBE. Foto: Xiomara Solano

Con la participación de su personal docente, administrativo, estudiantil y comunidad del sector, el vicerrector académico, Dr. Plácido Martínez, dio la bienvenida a los asistentes, destacando que la Navidad es la época que acrecienta el amor, la solidaridad y la unión familiar.

Dr. Plácido Martínez. Foto: Xiomara Solano

“Hoy es un día especial en URBE, comenzamos en la mañana con la visita de la excelsa patrona La Chinita, hicimos un recorrido por toda la institución y un homenaje que le hicimos gaitero, aquí en el auditorio. Y en la noche, como es tradición, el encendido, el inicio de la Navidad en nuestra universidad”. Destacó el doctor Martínez.

Autoridades de URBE. Foto: Xiomara Solano

Informó también que desarrollarán otras actividades dirigidas a sus estudiantes bajo la figura de extracurriculares, que están enfocadas en la temporada de la Navidad, como forma de compartir y disfrutar para destacar los valores que esta época representa para los seres humanos.

Big Band Maracaibo, excelente presentación. Foto: Xiomara Solano

La participación de la Big Band Maracaibo, fue gratamente reconocida por los asistentes. El repertorio estuvo enfocado en piezas emblemáticas internacionales de la época navideña y los clásicos nacionales de la Billo´s Caracas Boys que pusieron a bailar a más de uno frente al edificio del rectorado de esa casa d estudios.

