El deportista zuliano Franklin García, reconocido experto y apasionado del sóftbol, enfrenta una emergencia de salud que amenaza su visión, su vida y necesita de nuestro apoyo.

Franklin necesita una operación urgente de cataratas para evitar la pérdida total de la vista. Esta necesidad se agrava debido a que también padece diabetes, lo que exige una intervención médica inmediata.

Lamentablemente, Franklin y su familia no cuentan con los recursos económicos para costear la operación y los medicamentos necesarios. Su familia, con un profundo dolor pero mucha esperanza, ha decidido recurrir a la solidaridad de los ciudadanos de buen corazón para recaudar los fondos que le permitan a Franklin ser operado con urgencia y mejorar su calidad de vida.

Tu apoyo es vital para cada aporte, por pequeño que sea, es un rayo de luz para Franklin y su familia. Ayúdanos a devolverle la visión a nuestro deportista. Para la operación urgente de Cataratas y medicamentos Banco de Venezuela Cédula V-3.647.453 Teléfono (Pago Móvil) 0414-6138093.

