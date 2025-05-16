Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Uruguay le dio el último adiós a José ‘Pepe’ Mujica

Los presidentes de Brasil, Lula Da Silva y Gbriel Boric de Chile estuvieron presentes en los acto fúnebres

Por Candy Valbuena

Uruguay le dio el último adiós a José ‘Pepe’ Mujica
Foto: AFP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Uruguay marcó este jueves la segunda y última jornada de despedida oficial del expresidente José Mujica, fallecido el martes a los 89 años y que fue homenajeado desde el miércoles por una multitud que incluyó a los mandatarios de Brasil y Chile.

Multitudinaria despedida. Foto: Agencias

Tras una memorable jornada, en la que miles de personas comenzaron a despedir al expresidente, el segundo día del velatorio de Pepe comenzó a las 10:00 hora local (13:00 GMT), cuando el Palacio Legislativo reabrió sus puertas y habilitó el ingreso de quienes desde muy temprano esperaron en una larga fila para dar su último adiós.

Una de las primeras en ingresar fue Lucía Topolansky, esposa de Mujica y exvicepresidenta, quien se quedó junto a los restos de su difundo marido durante casi toda la jornada.

Foto: Raúl Martínez

Con el correr de las horas, fue entrando al Salón de los Pasos Perdidos de la sede del Parlamento un mar de militantes y ciudadanos de a pie, que llegaron desde distintas partes del país para saludar por última vez al fallecido líder.

Entre los asistentes hubo incluso gente que llegó desde el exterior, como un grupo de militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil.

La mayoría de quienes pasaron frente al féretro lo hicieron en silencio, mientras que otros le dedicaron unas palabras, rezaron y hasta cantaron.

Uno de los que acudió al Palacio Legislativo fue Roberto Andrés Rodríguez, uruguayo jubilado que describió a Mujica como "un símbolo para muchos" y destacó que "dejó muchas enseñanzas y gente muy preparada que siga la huella".

Sonia Ferrer, otra de las personas que se acercó, dijo a EFE que el fallecido expresidente "no solamente plantaba flores" sino también nuevas generaciones.

Boric y Lula

Pasadas las 13:00 (16:00 GMT), el presidente de Chile, Gabriel Boric, se convirtió en el primer jefe de estado en acudir al velatorio, y poco después arribo su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, viuda del expresidente uruguayo José Mujica; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, este jueves durante el velorio de Mujica en el Palacio Legislativo de Montevideo (Uruguay). Foto: EFE

Ambos fueron recibidos por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y tuvieron cálidos encuentros y extensas conversaciones con Topolansky.

Los mandatarios, que viajaron desde Asia para asistir al funeral, permanecieron cerca de una hora en el Palacio Legislativo, antes de volar rumbo a sus respectivos países.

"Una persona como Mujica no muere. Se fue su cuerpo, pero plantó sus ideas todos estos años", señaló Lula en una declaración a la prensa antes de retirarse.

El presidente brasileño mantuvo una duradera y profunda amistad con el fallecido líder uruguayo, que trascendió las afinidades políticas e ideológicas.

"Yo en mi vida conocí mucha gente, muchos políticos, mucha gente que quiero y que respeto, pero Pepe es una figura especial, una figura cariñosa, una figura que yo aprendí a respetar, a admirar y a seguir cada paso que Pepe daba desde que asumió la Presidencia de Uruguay", agregó el líder brasileño.

Poco después de la partida de Lula, Mauricio Rosencof, compañero de militancia de Mujica y quien estuvo detenido junto a él durante las última dictadura cívico-militar en Uruguay, pronunció un emotivo discurso de despedida a su viejo amigo.

‘A Don José’

Pasadas las 17:00 hora local (20:00 GMT), los restos del fallecido expresidente fueron retirados del Salón y colocados en la explanada del Palacio Legislativo, donde los artistas Eduardo Larbanois y Mario Carrero entonaron la canción ‘A Don José’.

"Con libertad, no ofendo ni temo / Que Don José / Oriental en la vida / Y en la muerte también", dice parte de su letra que el maestro y poeta Rubén Lena dedicó al prócer José Gervasio Artigas.

Foto: EFE

El féretro fue luego introducido a un coche fúnebre, y partió con los restos de Mujica, que, acorde a su voluntad, serán cremados y esparcidos en su chacra (pequeña finca), más precisamente bajo el árbol donde en 2018 fue enterrada su perra Manuela.

Lee también: Presidente Maduro lamentó la muerte de José "Pepe" Mujica

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Noticias Relacionadas

Nacionales

Autoridades en Mérida llaman a proteger animales en peligro de extinción

En el estado Mérida existen especies que se encuentran en peligro de extinción. Desde hace años el Ministerio de Ecosocialismo…
Nacionales

Inameh prevé lluvias en varias zonas del país este jueves 21-Ago

La onda tropical número 28 salió del territorio nacional

Internacionales

Desarticulan en España una red dedicada a la trata de mujeres venezolanas

La Policía Nacional informó de la liberación de dos víctimas de explotación sexual
Nacionales

Paso a paso para tramitar la cédula por primera vez después de los 18 años

Esta medida busca dar a cada ciudadano su documento legal de manera rápida y sin complicaciones

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025