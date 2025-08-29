Viernes 29 de agosto de 2025
USAID cierra oficialmente: Marco Rubio

Se trata de "una agencia que hace tiempo se descarriló", apuntó el secretario de Estado de EE.UU.

Por Ernestina García

USAID cierra oficialmente: Marco Rubio
Foto: USAID cierra oficialmente: Marco Rubio
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó este viernes 29 de agosto del cierre de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).

"Desde enero, les hemos ahorrado a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares. Y con un pequeño conjunto de programas esenciales transferidos al Departamento de Estado, USAID está oficialmente en fase de cierre", escribió Rubio en su cuenta de X.

Además, el alto cargo indicó que Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, se encargará del proceso.

"Bromeé con el presidente que tenía cuatro trabajos. Me dijo que le diera uno a mi amigo Russ Vought. Y así lo hice. […] Russ ahora está al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace tiempo se descarriló", indicó.

USAID fue conocida por su interferencia en los asuntos de otros países. Por ejemplo, la exdirectora del organismo Samantha Power confesó que muchas veces viajó a Moldavia para plantear la necesidad de combatir la influencia rusa y apoyar a la presidenta Maia Sandu.

A la pregunta de si la USAID invirtió dinero en la lucha contra la influencia rusa, la exdirectora del organismo respondió afirmativamente, explicando que la organización siempre disponía de "fondos adicionales para Ucrania", con sumas de "decenas de millones de dólares", incluidos los destinados a Moldavia.

A principios de febrero, la Administración del presidente Donald Trump suspendió las actividades de USAID.
El 10 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el Gobierno había cancelado el 83 % de los programas de la agencia.

Noticia al Día/RT

