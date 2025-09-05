Viernes 05 de septiembre de 2025
Valeria Atencio, la niña zuliana que lleva la magia del talento y la ilusión a Miss Teen Venezuela Mundo

Valeria compartió momentos de diversión y risas en el medio de Noticia al Día, donde expresó su amor por la música, el baile y el canto. Además, reveló su pasión por la pintura, el piano y, sobre todo, el modelaje.

Con tan solo 10 años, Valeria Atencio ha conquistado corazones gracias a su creatividad, alegría y pasión por el arte. La joven representante del estado Zulia participa actualmente en el concurso Miss Teen Venezuela Mundo, que se llevará a cabo en Caracas a mediados de octubre, y se prepara con entusiasmo para dejar en alto el nombre de su tierra.

Recientemente, Valeria visitó Noticia al Día donde, junto a su mamá, expresó su amor por la música, el baile y el canto. Además, reveló su pasión por la pintura, el piano y, sobre todo, el modelaje.

Valeria no solo es una de las cinco finalistas del certamen Miss Teen Venezuela Mundo, sino que también fue coronada como Reina Infantil de la Feria Internacional de La Chinita, en el que entregó su corona y recibió la banda de Miss Mundo Zulia.

El talento de Valeria ha conmovido a todos a su alrededor, destacándose por su energía y alegría. Con el apoyo incondicional de sus padres y abuelos, se prepara con determinación para traer la corona al estado Zulia.

En el segundo bloque del concurso, Valeria brilló en la prueba de talento, ganando el trofeo Talent Show. También tuvo la oportunidad de recibir oficialmente su banda del Zulia durante un evento realizado en Caracas.

Se invita a todos a apoyar a Valeria en Instagram para que pueda traer la corona a este hermoso estado Zulia: @Valeriasofiaoficial_. El director regional del concurso de la organización, Teen Petite Zulia, y manager de Valeria es Jorge Pirelas.

Noticia al Día / Franyer García

