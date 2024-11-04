Valientes: un encuentro para el crecimiento espiritual de mujeres con propósito

La organización Mujeres Con Propósito realizará la Cuarta Edición de VALIENTES 2024, una conferencia donde se le facilitaran herramientas de crecimiento personal a sus participantes.

El evento tendrá lugar en la Iglesia Tiempos de Reino ubicada frente al Estadio Luis Aparicio al lado de Gramoca ,los días 15 y 16 de noviembre a partir de las tres de la tarde. Para mayor información comunicarse al 0424-6782631 o escribir a sus redes oficiales @mujeresconpropositoofficial.

Su conferencista Niza Fernández, quien también se desempeña como influencer y pastora, declaro a NAD que el taller está destinado a aquellas mujeres que deseen aprender sobre emprendimiento empresarial, fortalecer su fe y su crecimiento espiritual a través de testimonios de inspiración y lucha.

"Las mujeres tienen la capacidad de liderar en cada uno de sus espacios sin importar el rango en el que se encuentren", enfatizo Fernández.

Se otorgaran obsequios, rifas y la oportunidad de realizar cursos en distintas áreas como peluquería, barbería, entre otros.