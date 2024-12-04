¿Vamos a dejar que Luz Marina Soto siga así?

El señor Miguel Godoy, venezolano, de 67 años, quien reside en la urbanización Los Chasquiz, manzana B, lote 14, segunda etapa, distrito San Martín de Porres, Lima Norte, entre Av. Santa Rosa y Carlos Izaguirre, de Perú, solicita ayuda económica para regresar a Venezuela.

En el material audiovisual compartido, el adulto mayor, manifestó que su esposa Luz Marina Soto, de 57 años y su hijo Maykel Godoy, de 38, padecen de la enfermedad Corea de Huntington, afección heredada en la que las neuronas se degeneran con el transcurso del tiempo.

La familia Godoy Soto emigró a Perú hace seis años en busca de mejor calidad de vida. Sin embargo, en el mes de julio de 2021, su hijo menor fue víctima de un arrollamiento que le causó la muerte instantánea, hecho que impactó negativamente en la salud de la señora Luz Marina, dado que perdió la oralidad y dejó de caminar.

El joven fallecido y el señor Miguel Godoy eran quienes llevaban el sustento a la casa, juntos pagaban el arriendo y los servicios. Godoy tiene un diagnóstico de hernia umbilical, dos quistes en el testículo derecho e hiperplasia benigna de próstata que, aunado a su avanzada edad, se le imposibilita encontrar un trabajo que le permita adquirir mejores ingresos para costear el pago de alquiler, servicios, gastos médicos y alimenticios.

Es por ello que recurre a la solidaridad de las personas que puedan apoyarlo económicamente para comprar tres pasajes y devolverse a Venezuela, ya que los tres miembros de la familia están discapacitados y solos en Perú.

Quien desee colaborar puede hacerlo al número de cuenta: interbancario (CCI) 003-052-013375721430-88, teléfono: 51 900 719 189 / Wester Unión, dirección: distrito San Martín de Porres, Lima Norte, entre Av. Santa Rosa y Carlos Izaguirre, a nombre de Miguel Ramón Godoy Villegas.

Si presenta alguna duda, por favor, comuníquese directamente con el señor Godoy a través del número telefónico: +51 900 719 189.

Noticia al Día/ Rosell Oberto pasante

Video: cortesía