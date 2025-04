"Vamos a pasar unas horas críticas", admite Sánchez tras apagón masivo en España

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró este lunes 28 de abril, que se esperan "horas críticas" luego del apagón masivo registrado esta jornada en el país europeo, al igual que en otras naciones del continente como Andorra, Portugal y Francia.

Desde la Moncloa, sede del Gobierno de España, indicó que todavía no hay "información concluyente" sobre las causas. "Es mejor no especular", pidió. "No descartamos ninguna hipótesis", aclaró.

"Reduzcamos al mínimo los desplazamientos", solicitó Sánchez. "Vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad", reconoció, al tiempo que pidió utilizar los teléfonos móviles solo en casos de emergencia.

En ese sentido, informó que han recuperado el suministro eléctrico en sectores del norte y sur de la nación europea, en un trabajo en conjunto por el cual agradeció las gestiones de Francia y Marruecos.

Mientras los técnicos laboran para determinar las causas del suceso, el jefe del Ejecutivo instó a la ciudadanía a permanecer en calma. "No hay problemas de inseguridad", agregó.

Millones de personas se han quedado sin luz en estos países. También detuvieron su actividad algunas fábricas y centros productivos, y en las carreteras se han producido accidentes a causa de la caída en el funcionamiento de los semáforos.

En el caso puntual de España, medios locales lo han catalogado como el peor apagón de su historia contemporánea. Entretanto, aumentaron las filas para abastecerse en supermercados y se generó caos en ciertos espacios, especialmente estaciones de trenes.

La Red Eléctrica Española (REE) lo calificó como un "cero energético" ocurrido en la península ibérica. En un comunicado señaló que junto a las empresas del sector "están trabajando de manera coordinada para reponer el suministro eléctrico en todo el territorio lo antes posible".

Noticia al Día/RT