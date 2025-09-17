"Varios PNB le quitaron 200 dólares a mi hija por no tener la placa en su vehículo, aun cuando tenía su denuncia": Iriana Nava

Iriana Nava llegó a las oficinas de Noticia al Día, para denunciar la presunta arremetida que cometieron varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana contra su hija y yerno.

Según su relato, los hechos ocurrieron cerca de la 1:00 de la tarde del sábado 13 de septiembre, en la avenida Guajira, a la altura de los edificios Palaima, en Maracaibo, estado Zulia.

"Mi hija iba en su vehículo junto a su esposo, cuando alrededor de cuatro motorizados de la PNB, adscritos al comando de la urbanización La trinidad, le indicaron que debía detenerse. A ellos no les pidieron los documentos del carro, solo le quitaron los teléfonos y le dijeron que no podía conducir sin placa", comenzó a narrar la señora Nava para NAD.

Puntualizó, que aun cuando su hija mostró la denuncia sobre su placa perdida, los efectivos lo ignoraron. "Como ellos iban apurados hacia su trabajo, mi yerno les ofreció 50 dólares y ellos le pidieron 200 dólares, dinero que tuvo que buscarlo y dárselos", siguió comentando la señora Nava, a pesar de que su hija no quiso formular ningún tipo de denuncia por miedo a presuntas represalias.

La señora Nava pidió mayor protección y que las autoridades pertinentes inspeccionen el personal que según, sale a resguardarlos.

