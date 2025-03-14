Vecino mató a madre e hijo para robarles sus pertenencias en Táchira

Juan Carlos Romero, mató a una mujer y a su hijo, en la parroquia La Concordia del municipio San Cristóbal, en Táchira.

Las víctimas quedaron identificadas como, Lucy Amparo Cedeño De Guerrero (62) y Elias Alberto Guerrero Cedeño (34), quien padecía retraso cognitivo.

El director de la Policía Científica, Douglas Rico, informó, que Romero era vecino de la sexagenaria y de su hijo; sin embargo, este ingresó a la vivienda de las víctimas con la finalidad de despojarlas de sus pertenencias de valor.

En medio del robo, fue visualizado por Cedeño y Guerrero, quienes opusieron resistencia y optó por apuñalarlos. El homicida fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

