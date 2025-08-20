Vecinos de Villa Club Hípico denuncian constante desborde de aguas servidas

Vecinos del sector Villa Club Hípico, al oeste de la capital zuliana denuncian que ya no pueden transitar por las calles ni vivir en la zona ante el desborde constante de aguas servidas que les afecta a todos por igual.

Esta zona residencial perteneciente a la parroquia Francisco Eugenio Bustamante posee imponentes construcciones que aparentemente no estarían habitadas, en su mayoría, por la falta de mantenimiento de las tubería de aguas negras y el crecimiento de la maleza.

Ante esta deprimente situación, que aseguran tiene más de seis meses en pleno colapso, hacen un llamado a los entes competentes para que intervengan la zona y mejoren la calidad de vida de los residentes del sector Villa Club Hípico.

