Viernes 10 de octubre de 2025
Vecinos exigen respuesta a obra paralizada en la avenida 11 con calle 75 de Maracaibo

La Gobernación del estado Zulia a través de Invez realiza desde la administración pasada trabajos de recuperación y modernización en la avenida 11, entre las calles 77 y 67

Por Javier Sanchez

Vecinos exigen respuesta a obra paralizada en la avenida 11 con calle 75 de Maracaibo
Los trabajos de remodelación vial en la avenida 11 con calle 75 de Maracaibo han quedado inconclusos, causando serias afectaciones a los habitantes del sector. La obra que abarca desde la Avenida 5 de Julio hasta la Calle 67-B, se encuentra paralizada desde hace meses, sin que hasta la fecha la Gobernación del Estado Zulia o la Alcaldía de Maracaibo asuman la responsabilidad o brinden una explicación.

Denuncia formal por inconclusión


El abogado Gustavo Pacheco, residente del sector, acudió a Noticia al Día para exponer la problemática que aqueja a los vecinos.

Dijo: "Desde noviembre de 2023, la Avenida 11 fue incluida en el proyecto ‘Boulevard Zona 11’, el cual contemplaba la creación de pasos peatonales con visiones temáticas y la eliminación de dos tramos viales para ese fin", detalló Pacheco. La obra está inconclusa y trae serios problemas a los habitantes del sector y usuarios de la importante arteria vial.

Zona peatonal un estacionamiento


El Dr. Pacheco denunció además que la zona peatonal de la Avenida 11, creada por el proyecto, está siendo ilegalmente utilizada como estacionamiento público por comerciantes de la zona.

"Esta situación es ilegal y peligrosa, ya que obstruye la visibilidad de peatones y conductores, aumenta el riesgo de atropellos y obliga a los viandantes a circular por zonas inseguras", aseveró.

El abogado recordó que la ley prohíbe el estacionamiento en pasos peatonales para garantizar la seguridad de los transeúntes y que quienes infrinjan esta norma se enfrentan a sanciones económicas.

Contaminación sónica insoportable


En representación de los afectados, Pacheco también hizo un llamado urgente a las autoridades por la insoportable contaminación sónica que sufren los habitantes de la Avenida 11, especialmente durante los fines de semana debido a la música a alto volumen.

Maracaibo cuenta con una Ordenanza para la Gestión Ambiental que regula la contaminación sónica y establece sanciones para los infractores. El letrado instó al alcalde Gian Carlo Di Martino a tomar cartas en el asunto"y dirigirse a las direcciones competentes del ayuntamiento para aplicar los correctivos necesarios.

Noticia al Día / Foto: Pasante

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

Papa León XIV recibe a Arzobispo de Caracas en El Vaticano

El arzobispo caraqueño le presentó el proceso desarrollado en el marco de la canonización, bajo el nombre "Santos para Todos"
Venezuela honra a sus oftalmólogos cada 10 de octubre

Desde su fundación, la SVO ha impulsado avances médicos, jornadas de atención comunitaria, formación académica y actualización científica en el campo de la oftalmología
Un 10 de octubre fallecieron Édith Piaf, Christopher Reeve y Orson Welles: Tres figuras universales del arte y la cultura

Tres figuras emblemáticas de la cultura mundial, cuyas obras siguen influyendo en generaciones de artistas, cinéfilos y amantes de la música
Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

El más grande de ellos es considerado un 'monstruo' con una masa aproximadamente 18.000 millones de veces mayor a la del Sol, mientras que el más pequeño fue captado con un chorro de partículas cercanas a la velocidad de la luz que giraban como si se tratara de un perro meneando la cola

