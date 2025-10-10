Vecinos exigen respuesta a obra paralizada en la avenida 11 con calle 75 de Maracaibo

Los trabajos de remodelación vial en la avenida 11 con calle 75 de Maracaibo han quedado inconclusos, causando serias afectaciones a los habitantes del sector. La obra que abarca desde la Avenida 5 de Julio hasta la Calle 67-B, se encuentra paralizada desde hace meses, sin que hasta la fecha la Gobernación del Estado Zulia o la Alcaldía de Maracaibo asuman la responsabilidad o brinden una explicación.

Denuncia formal por inconclusión



El abogado Gustavo Pacheco, residente del sector, acudió a Noticia al Día para exponer la problemática que aqueja a los vecinos.

Dijo: "Desde noviembre de 2023, la Avenida 11 fue incluida en el proyecto ‘Boulevard Zona 11’, el cual contemplaba la creación de pasos peatonales con visiones temáticas y la eliminación de dos tramos viales para ese fin", detalló Pacheco. La obra está inconclusa y trae serios problemas a los habitantes del sector y usuarios de la importante arteria vial.

Zona peatonal un estacionamiento



El Dr. Pacheco denunció además que la zona peatonal de la Avenida 11, creada por el proyecto, está siendo ilegalmente utilizada como estacionamiento público por comerciantes de la zona.

"Esta situación es ilegal y peligrosa, ya que obstruye la visibilidad de peatones y conductores, aumenta el riesgo de atropellos y obliga a los viandantes a circular por zonas inseguras", aseveró.

El abogado recordó que la ley prohíbe el estacionamiento en pasos peatonales para garantizar la seguridad de los transeúntes y que quienes infrinjan esta norma se enfrentan a sanciones económicas.

Contaminación sónica insoportable



En representación de los afectados, Pacheco también hizo un llamado urgente a las autoridades por la insoportable contaminación sónica que sufren los habitantes de la Avenida 11, especialmente durante los fines de semana debido a la música a alto volumen.

Maracaibo cuenta con una Ordenanza para la Gestión Ambiental que regula la contaminación sónica y establece sanciones para los infractores. El letrado instó al alcalde Gian Carlo Di Martino a tomar cartas en el asunto"y dirigirse a las direcciones competentes del ayuntamiento para aplicar los correctivos necesarios.

Noticia al Día / Foto: Pasante