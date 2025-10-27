Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

VenApp activó nuevas categorías para reportar ‘Fake News’, avistamiento de drones, manifestaciones violentas, entre otros

El presidente Nicolás Maduro pidió desarrollar una herramienta dentro de VenApp para que los ciudadanos reporten "todo lo que ven, todo lo que oyen", las 24 horas del día, con participación de la FANB, las milicias comunales y las Bases Populares de Defensa Integral.

Por Candy Valbuena

VenApp activó nuevas categorías para reportar ‘Fake News’, avistamiento de drones, manifestaciones violentas, entre otros
Foto: VenApp
La herramienta VenApp, creada por el Gobierno nacional para gestionar reportes ciudadanos sobre servicios públicos, incorporó recientemente nuevos renglones de denuncia. Las nuevas categorías son: "Defensa del país" y "alteración del orden interno", se implementan en respuesta a una solicitud del presidente Nicolás Maduro realizada el pasado 21 de octubre.

Entre las nuevas subcategorías agregadas a la plataforma para ser reportadas por los usuarios figuran:

  • "Difusión de información falsa con fines maliciosos" (Fake News)
  • "Presencia de personas sospechosas en el territorio nacional"
  • "Avistamiento de drones".

Así lo informó Cazadores de Fake News a través de un hilo compartido en X.

También se incluyeron opciones para reportar:

  • "Presencia de grupos armados en las fronteras del país"
  • "Alteración del orden público"
  • "Daños al patrimonio público"
  • "Cierre de vías públicas"
  • "Manifestaciones violentas".

Atendiendo la solicitud

El pasado martes, 21 de octubre, el presidente Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos puedan reportar las 24 horas del día "todo lo que ven, todo lo que oyen".

En una transmisión de VTV, el mandatario indicó que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con para recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Solamente que, esta vez, también participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

"Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas", añadió.

Noticia al Día/Con información de VenApp/VTV

Temas:

Noticias Relacionadas

Al Dia

BNC unió fuerzas creativas con el Teatro Baralt para ofrendar “El Zulia: Tierra de Oportunidades”

El líder empresarial Jorge Nogueroles, presidente del BNC, tuvo a su cargo la apertura formal de la gala cultural y artística, resaltando que la intención clave consistía en proyectar lo mejor de Venezuela, y generar espacios de encuentro en todo su territorio
Al Dia

Perro Mucuchíes a punto de ser reconocido raza internacional

El reconocimiento internacional del Mucuchíes marcará un hito para la cinofilia venezolana y reivindica años de trabajo dedicados a preservar esta raza originaria de los Andes
Principal

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

La Vicepresidenta Rodríguez, indicó que la primera ministra de Trinidad y Tobago se sumó a la agenda guerrerista de EEUU.
Al Dia

Dojo Tenshikan ganó campeonato de Karate "Grandes maestros"

Con un total de 21 medallas de oro, 18 de plata y 10 de bronce, el dojo dirigido por los sensei Daniel y Andrés Huérfano destacó en todas las categorías.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
