VenApp activó nuevas categorías para reportar ‘Fake News’, avistamiento de drones, manifestaciones violentas, entre otros

La herramienta VenApp, creada por el Gobierno nacional para gestionar reportes ciudadanos sobre servicios públicos, incorporó recientemente nuevos renglones de denuncia. Las nuevas categorías son: "Defensa del país" y "alteración del orden interno", se implementan en respuesta a una solicitud del presidente Nicolás Maduro realizada el pasado 21 de octubre.

Entre las nuevas subcategorías agregadas a la plataforma para ser reportadas por los usuarios figuran:

"Difusión de información falsa con fines maliciosos" (Fake News)

"Presencia de personas sospechosas en el territorio nacional"

"Avistamiento de drones".

Así lo informó Cazadores de Fake News a través de un hilo compartido en X.

También se incluyeron opciones para reportar:

"Presencia de grupos armados en las fronteras del país"

"Alteración del orden público"

"Daños al patrimonio público"

"Cierre de vías públicas"

"Manifestaciones violentas".

Atendiendo la solicitud

El pasado martes, 21 de octubre, el presidente Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos puedan reportar las 24 horas del día "todo lo que ven, todo lo que oyen".

En una transmisión de VTV, el mandatario indicó que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con para recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Solamente que, esta vez, también participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

"Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas", añadió.

