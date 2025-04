Venezolana fue a buscar su pasaporte en inmigración de EEUU y salió con un grillete puesto

Entre lágrimas, una mujer venezolana denunció que fue obligada a ponerse un grillete electrónico tras acudir a una oficina de inmigración en Estados Unidos (EEUU) para retirar su pasaporte.

“Hoy vine a inmigración a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto, y lo peor es que me obligaron a ponérmelo”, expresó visiblemente afectada en un video publicado en su cuenta de Tiktok @saymarguerrero.

“Me dijeron que si no me dejaba colocar el grillete, me dejaban detenida. No les importó que yo tuviera un bebé americano conmigo”, denunció la mujer.

La venezolana explicó que su intención era abandonar el país de manera voluntaria y legal, con una salida autorizada por un juez de inmigración. Sin embargo, al no encontrar su pasaporte, los oficiales optaron por imponerle el grillete sin ofrecerle mayores explicaciones.

“Ni cuando entré hace tres años me colocaron grillete como hoy. Me siento horrible. Pregunté por qué y me dijeron que debía ir en ocho días a otra oficina donde me explicarán”, añadió.

El video, rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando too tipo de reacciones entre los usuarios, algunos cuestionan el trato de las autoridades migratorias hacia personas que buscan cumplir con los procedimientos legales.

Hasta el momento, no se ha producido una reacción oficial de parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre este caso en particular.

