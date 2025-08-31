Venezolana fue asesinada a puñaladas por su expareja en Chile

La comunidad venezolana en Chile lamenta la muerte de Daimary Toledo Castillo, de 45 años, quien fue asesinada por su expareja, Humberto Alejandro Pernía.

Lee también: FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

El crimen ocurrió el sábado 30 de agosto en un local del Boulevard Brisas del Centro en Talca, Región del Maule.

El agresor, también de nacionalidad venezolana, atacó a la mujer con un cuchillo, causándole heridas mortales en el cuello y el abdomen.

Tras el ataque, intentó autolesionarse, pero fue reducido por los guardias de seguridad y entregado a las autoridades. La víctima fue trasladada a un hospital, donde finalmente falleció.

Noticia al Día/BioBio